新店男打籃球被嗆 持刀重回現場找嘸人...反被罰錢

劉姓男子日前跟人打3對3鬥牛，因輸球又不滿被嗆，起口角後越想越氣，回到機車上從車廂掏出一把西瓜刀重回現場，沒想到對方早已離去；劉男找不到人在籃球場閒晃，民眾發現「有人拿西瓜刀」嚇得報警。警方循線釐清他身分，查獲西瓜刀，詢後依社維法裁罰。

警方9月30日晚上7點2分獲報，有不明人士在新北市新店區親情河濱公園籃球場亮「好長的一把刀」趴趴走、很恐怖，派員趕抵沒有發現涉嫌人，立刻調閱監視器畫面追查。