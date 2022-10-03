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新店男打籃球被嗆 持刀重回現場找嘸人...反被罰錢

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

劉姓男子日前跟人打3對3鬥牛，因輸球又不滿被嗆，起口角後越想越氣，回到機車上從車廂掏出一把西瓜刀重回現場，沒想到對方早已離去；劉男找不到人在籃球場閒晃，民眾發現「有人拿西瓜刀」嚇得報警。警方循線釐清他身分，查獲西瓜刀，詢後依社維法裁罰。

警方9月30日晚上7點2分獲報，有不明人士在新北市新店區親情河濱公園籃球場亮「好長的一把刀」趴趴走、很恐怖，派員趕抵沒有發現涉嫌人，立刻調閱監視器畫面追查。

警方鎖定劉男（25歲）涉有重嫌，於當天晚上10點，通知到案說明，他坦承不滿輸球被嗆，才持刀揮舞。警方確認現場無人受傷，並重回現場附近，找到他棄置的西瓜刀一把，警詢後依社維法第63條「無正當理由攜帶具殺傷力之器械」，裁罰3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

新北市新店區一名男子不滿打輸球，持西瓜刀「重回現場」揮舞，被民眾發現報警；警方在籃球場附近找到他棄置的西瓜刀，詢後依社維法裁罰。記者翁至成／翻攝
新北市新店區一名男子不滿打輸球，持西瓜刀「重回現場」揮舞，被民眾發現報警；警方在籃球場附近找到他棄置的西瓜刀，詢後依社維法裁罰。記者翁至成／翻攝
新北市新店區一名男子不滿打輸球，走回機車掏出一把西瓜刀後，「重回現場」揮舞，事後棄刀騎車逃逸。記者翁至成／翻攝
新北市新店區一名男子不滿打輸球，走回機車掏出一把西瓜刀後，「重回現場」揮舞，事後棄刀騎車逃逸。記者翁至成／翻攝

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