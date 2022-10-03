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7旬翁遭新北二線一星警官撞成植物人 家屬含淚控訴

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市一名二線一星盧姓警官去年11月騎車載妻子行經新莊區重新堤外便道，沒注意前方路況，直接撞飛行走的7旬老翁，老翁送醫保住一命，但變成植物人。家屬含淚控訴，警方製作的交通事故初判表與事實不符，質疑包庇、卸責，新北交大回應，本案已進入司法程序，靜待法院判決。

72歲康姓老翁以撿拾回收物為業，去年11月20日下午5點多，騎三輪車行經重新堤外便道，因物品散落，將車子停靠後撿拾，再返回車輛；不料就快走回三輪車，盧姓警官騎車載妻子沒注意路況，沒有減速，從後追撞老翁。

老翁倒地、頭部重創，經手術撿回一命，但成為植物人、插管維生，家屬不敢置信，看過行車記錄器影片後，不解怎麼會撞上，事後收到新莊交通分隊製作的車禍初判表，更懷疑與事實不符。

家屬指控，初判表上寫「疑涉不在劃設之人行道行走（行走於機車專用道且未靠邊行走）」但該路段根本沒有人行道，也沒有標示機車專用道，質疑警方刻意營造行人占用機車專屬路權，加以卸責；且警方竟沒有把機車刮地痕跡附上，懷疑是不是在替盧男超速行為脫罪。

新北市警交通大隊回應，全案並未有任何偽變造行為，機車專用道不會整段路都標示出，但對向車道有標示「機車專用道」；至於沒有刮痕照片，已責令補正，並檢討改進，但強調，補正不影響肇事責任鑑定結果，初步調查沒有超速。

新北交大說，盧姓警官車禍追撞康男一事，由於調解不成，康男於今年3月13日提告過失傷害，案件於4月26日函送新北檢。檢方8月17日開偵查庭，檢察官指示申請第三方鑑定，已函請新北市府交通事件裁決處車輛行車事故鑑定會鑑定，尊重家屬看法，靜待法院判決。

據了解，盧姓警官車禍後，全程請保險公司處理，針對家屬求償千萬元，只能賠數十萬元，因此調解不來，走上司法訴訟。

新北市一名二線一星盧姓警官，去年騎車載妻子行經新莊區重新堤外便道，撞上行走的7旬老翁，老翁變成植物人。記者翁至成／翻攝
新北市一名二線一星盧姓警官，去年騎車載妻子行經新莊區重新堤外便道，撞上行走的7旬老翁，老翁變成植物人。記者翁至成／翻攝
新北市一名二線一星盧姓警官，去年騎車載妻子行經新莊區重新堤外便道，撞上行走的7旬老翁，老翁變成植物人。記者翁至成／翻攝
新北市一名二線一星盧姓警官，去年騎車載妻子行經新莊區重新堤外便道，撞上行走的7旬老翁，老翁變成植物人。記者翁至成／翻攝

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