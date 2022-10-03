台中西屯工地員工跟前女友吵架 頂樓墜落氣胸昏迷送醫

台中市西屯區一處工地今天中午發生墜樓案件，據查，墜樓的鄭姓男子當時在工地頂樓與前女友吵架，疑因過程激烈，鄭從該工地的頂樓5樓墜落到工地貨櫃屋，救護車到場時，鄭意識模糊，有氣血胸狀況，目前已送往醫院急救，詳細的案發經過，有待警方後續釐清。

據查，鄭姓男子（40歲）是西屯區朝富二街、朝馬三街的工地員工，今天中午12時許，鄭與詹姓前女友（35歲）在工地頂樓5樓吵架，鄭隨後從該處墜落到約有2至3層樓高的貨櫃屋上，工地同事發現後，趕緊通知警、消到場。

救護車到場時，鄭男意識模糊，有氣血胸狀況，被送往台中榮總醫院治療，詳細的案發經過，有待後續調查釐清，已通知鄭男家人到醫院協助。

據透露，鄭男疑患有精神疾病，常與前女友吵架，是否與墜樓有關，將待後續調查。

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