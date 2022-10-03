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影／87歲老婦中愛情陷阱逾6次 子女聲請輔助宣告保老本

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬張姓婦人近年來已有多次遭歹徒利用「愛情」、「交友」為話術行詐，上月底，張婦又在網路遇到自稱退休機師的熟齡男子，要求張婦到銀行匯款，要求與張婦一起生活，因為行員早將張婦列為重點對象，一發覺有異狀，馬上通知警方到場阻詐，張婦子女也因母親狀況，已到法院聲請輔助宣告，以避免張婦老本不保。

據查，北區張姓婦人（87歲）在上月29日上午10時許，遇到歹徒假扮的退休機師「Captain William」，要求張婦前往銀行匯款，張婦因精神狀況不佳，加上患有輕微失智症，因此不疑有他，欲前往銀行匯款，不過匯款時，行員詢問用途，張婦一下稱要處理身上黑斑，一下又說是生活費不夠，接著又說要方便存款，所以匯款到其他帳戶。

行員認為張婦說詞反覆，加上近年來張婦至少有6次被詐騙紀錄，但都經轄區警方阻詐成功，所以通知轄區警方到場，警方檢視手機後，發現歹徒利用在訊息裡以「愛人、同居」等關鍵字，展開甜蜜攻勢，都是常見愛情詐騙老哏，除了阻止張婦匯款之外，也聯絡子女。

張婦子女告知，因為母親近年來的狀況不佳，常中歹徒詐騙陷阱，為了避免母親晚年老本不保，防不勝防，所以已向法院聲請母親為輔助宣告的對象，以避免母親被人詐騙利用等情形。

張婦子女說，未來會再叮嚀陪伴母親的外籍看護，若再遇此狀況，務必通知他們或是警方，避免她屢屢受騙。

第二警分局長陳家銘說，詐騙集團手法不斷翻新，家中年長者接收相關資訊較為緩慢，且其判斷識別能力降低，家人務必多加注意其金錢使用情況，協助確認有關投資等多方資料，避免遭詐騙集團趁虛得利。

第二警分局統計，今年1至9月止已成功阻詐38件，攔阻金額達2756萬元，較去年同期攔阻26件，阻詐效能增加3倍，守護民眾荷包不遺餘力。

台中市八旬張婦曾多次中歹徒詐騙陷阱，上月底又遭歹徒詐騙，警方與行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供
台中市八旬張婦曾多次中歹徒詐騙陷阱，上月底又遭歹徒詐騙，警方與行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供
台中市八旬張婦曾多次中歹徒詐騙陷阱，上月底又遭歹徒詐騙，警方與行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供
台中市八旬張婦曾多次中歹徒詐騙陷阱，上月底又遭歹徒詐騙，警方與行員聯手阻詐。圖／第二警分局提供

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