移民署破地下豆腐工廠 失聯移工：超髒亂以後不敢吃

印尼籍移工阿萬（化名）來台工作，遇上同鄉友人以「到外打工不用付勞健保賺更多」，阿萬便落跑到北市士林區某地下豆腐工廠工作，不僅薪資比原本更差，工作、生活環境都顯得髒亂，在被移民署台北市專勤隊查緝後，隱忍多時的阿萬直說「這輩子不敢再吃豆腐了」。

移民署北市專勤隊指出，阿萬來台工作後，原本在傳產工廠上班，工作穩定，但他因不滿每月工作薪水，要扣除勞健保費用，一旁的友人聽聞後便提出餿主意，要他外出打工，就不會再被扣除勞健保。

果然，阿萬不久後就離開工廠，跑到北市士林區某處豆腐工廠工作，日前台北市專勤隊接獲線報後，上月22日循線前往這間隱身在荒郊草叢中，宛如廢棄垃圾回收廠的鐵皮工廠查緝。

專勤隊員一進入工廠，瞬間就飄來惡臭，地板濕滑、環境髒亂，雖然工廠員工故作鎮定不理會查緝人員，但隊員仍以手電筒照射陰暗處，找到躲藏在角落的阿萬，還有他的同鄉「阿諾」。

阿諾被逮後就直說，「在這噁心的工廠做豆腐，以後再也不敢吃豆腐了」，他也辯稱，因為逃跑後找不到好工作，只好在這臭氣沖天的地方每天工作12小時，不僅日夜顛倒，還沒有休假，就連睡覺都是在沒有冷氣的貨櫃屋裡，實在悔不當初。