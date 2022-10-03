快訊

內有隱情？父逝留1500坪地 她苦求地政士辦理放棄繼承

彰化違建占用人行道還擅拆路燈誇張行徑惹議 縣府出手了

他實測這地點5G下載網速快破千Mbps 網友樂：賣房準備搬

高雄竊賊躲公廁 警踹門他未脫褲假喊：我在棒賽

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市張姓男子上月底凌晨時分闖入民宅行竊，得手4000餘元，被女屋主撞見，奪門而出；警方獲報，發現張躲進檳榔攤設的行動公廁，腳踹廁所門，張男打開門，褲子沒脫坐馬桶上，還急喊「我在棒賽」，遭警識破，直接在馬桶上被上銬逮捕。

警方指出，家住仁雄路的翁姓女屋主（52歲）上個月29日凌晨2時，聽到家裡出現怪聲，於是起床查看，驚見屋內遭張姓竊賊（54歲）闖入，當時張正準備開門逃逸，和翁女四目相看後，隨即奪門逃出。

仁武警分局澄觀派出所獲報，員警黃紹瑋、王汶玲隨即趕赴現場了解，翁女告知警方，家中遭竊賊闖入，清查後，發現被偷了4000餘元現金。

警方調閱監視畫面，發現張男正在動手開門，研判他跑不遠；此時，剛好有民眾向找人的警方通報，見張慌慌張張進入檳榔攤設的行動公廁，警方對公廁一間間敲門，發現男子躲在其中1間廁所裡，不願開門，於是直接用腳踹門。

警方連續踹門後，踹破下方通風口，張才打開門，只見他未脫褲子坐在馬桶上，警方問「你在裡面幹嘛？」張當下心虛說「沒啊，我在棒賽」，遭警方斥責「你褲子都沒脫，還說在棒賽」。

張被警方識破試圖佯裝大便躲避，直接在馬桶上被上銬後，才乖乖坦承行竊，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

高市張姓男子行竊逃逸，躲在公廁佯裝大便，警踹門他直接在馬桶上被上銬。記者石秀華／翻攝
高市張姓男子行竊逃逸，躲在公廁佯裝大便，警踹門他直接在馬桶上被上銬。記者石秀華／翻攝
仁武警分局女警在公廁旁警戒，等男警將上廁所的張姓竊嫌揪出。記者石秀華／翻攝
仁武警分局女警在公廁旁警戒，等男警將上廁所的張姓竊嫌揪出。記者石秀華／翻攝
高市張姓男子行竊逃逸，被警方識破試圖佯裝在公廁大便，直接在馬桶上被上銬。記者石秀華／翻攝
高市張姓男子行竊逃逸，被警方識破試圖佯裝在公廁大便，直接在馬桶上被上銬。記者石秀華／翻攝

馬桶 公廁

延伸閱讀

台積電不靈？ 高雄、台南2都9月移轉棟數雙創近年新低

台中清潔工掃百貨廁所 驚見年輕男馬桶上身亡嚇壞報警

新店天山公園景觀公廁啟用 友善自然風要讓民眾有感

潤泰千金120萬現金裝名牌包被偷 竊賊保全身亡法院判「他們」要賠

相關新聞

真相大白！台中無照少女車禍現場有槍 警查是「玩具」

台中市蔡姓少女今天上午9時許，騎朋友的機車載另名友人，行經東區時，疑未注意車前狀況，與要右轉的轎車發生碰撞，警方到場後，...

衝墾丁朝聖「沙丁魚風暴」 4潛客追險淪海上漂

墾丁船帆石海域出現少見的「沙丁魚風暴」，吸引不少潛客朝聖。陳姓男子等4名潛客，前天下潛爭睹海洋奇景，被強勁湧流帶往4、5...

影／國道驚見2童半身探出天窗吹風展雙臂 後車全都錄

國道1號北向370公里處匝道附近，昨傍晚有2名女童在轎車上，上半身探出車頂天窗，迎風張開雙臂，因行徑危險，後方車主將行車...

高雄竊賊躲公廁 警踹門他未脫褲假喊：我在棒賽

高雄市張姓男子上月底凌晨時分闖入民宅行竊，得手4000餘元，被女屋主撞見，奪門而出；警方獲報，發現張躲進檳榔攤設的行動公...

影／婦緊握警察手哭「小孩不在身邊」 警安慰「愛要及時說出口」

一名婦人喪夫，子女不在身旁，她又上網購物被騙，藉酒澆愁痛哭，台中員警到場安慰，緊握婦人的雙手，安撫她說，也該這樣握著兒子...

獨／高雄警追未戴安全帽騎士 猛撞BMW致3車毀釀4傷

高市旗山區昨正中午時分發生一起嚴重車禍，旗山警分局警方追沒戴安全帽的騎士，途經山仙路時，猛撞一輛車速快速的BMW車，因撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。