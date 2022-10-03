高雄竊賊躲公廁 警踹門他未脫褲假喊：我在棒賽

高雄市張姓男子上月底凌晨時分闖入民宅行竊，得手4000餘元，被女屋主撞見，奪門而出；警方獲報，發現張躲進檳榔攤設的行動公廁，腳踹廁所門，張男打開門，褲子沒脫坐馬桶上，還急喊「我在棒賽」，遭警識破，直接在馬桶上被上銬逮捕。

警方指出，家住仁雄路的翁姓女屋主（52歲）上個月29日凌晨2時，聽到家裡出現怪聲，於是起床查看，驚見屋內遭張姓竊賊（54歲）闖入，當時張正準備開門逃逸，和翁女四目相看後，隨即奪門逃出。

仁武警分局澄觀派出所獲報，員警黃紹瑋、王汶玲隨即趕赴現場了解，翁女告知警方，家中遭竊賊闖入，清查後，發現被偷了4000餘元現金。

警方調閱監視畫面，發現張男正在動手開門，研判他跑不遠；此時，剛好有民眾向找人的警方通報，見張慌慌張張進入檳榔攤設的行動公廁，警方對公廁一間間敲門，發現男子躲在其中1間廁所裡，不願開門，於是直接用腳踹門。

警方連續踹門後，踹破下方通風口，張才打開門，只見他未脫褲子坐在馬桶上，警方問「你在裡面幹嘛？」張當下心虛說「沒啊，我在棒賽」，遭警方斥責「你褲子都沒脫，還說在棒賽」。