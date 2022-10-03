影／婦緊握警察手哭「小孩不在身邊」 警安慰「愛要及時說出口」

一名婦人喪夫，子女不在身旁，她又上網購物被騙，藉酒澆愁痛哭，台中員警到場安慰，緊握婦人的雙手，安撫她說，也該這樣握著兒子的手，對兒子的愛要及時說出口，婦人聞言又哭，向警道謝。

台中大雅警分局潭北派出所前天接獲民眾報案稱自己遭詐騙，電話中該名婦人情緒不穩、詞不達意，立即派遣線上巡邏警員黃笙嘉、楊勝傑前往處理。

警方到現場後，61歲賴姓婦人渾身酒氣、情緒激動，不停對警方咆哮、丟物品，經黃、楊等2人耐心安撫下，婦人才終於卸下心房，跪坐在地放聲痛哭。

她緊握員警雙手表示，丈夫去年離世、小孩又不在身邊，她上網購買減肥藥無成效覺遭詐騙，頓時感到人生一團糟，心情愁悶，員警一邊傾聽她說心事，精神喊話，一邊聯絡家人返家安撫，依規定通報，並持續追蹤及關心。

男警安慰婦人說，「你把我當成你兒子，也要跟兒子說出你心裡想法，說媽媽小時候也曾溫柔牽兒子的手，現在還是愛他。」