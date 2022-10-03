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老翁收飆股簡訊遭騙保證獲利 衝銀行匯10萬 警成功攔阻

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

73歲許姓老翁日前收到不明股市投資管道的手機簡訊，再加對方LINE通訊軟體帳號為好友後，遭誆騙「代為操盤、保證獲利」許翁前往銀行打算匯款10萬元，且還聲稱是要做裝潢工程，幸好行員和北投警方察覺異狀，這為飆股詐財手法，成功攔阻匯款，守住荷包。

許翁稱日前接到手機匿名簡訊，得知不明股市投資管道平台，隨後加對方LINE通訊軟體帳號為好友，對方在聊天中，沒有講清楚任何投資標的或股市詳細資訊，只是不斷宣傳「代為操盤、保證獲利」老翁遭詐騙前往北投區中國信託銀行，向行員稱「裝潢工程」所需，要臨櫃辦理匯款10萬。

幸好，行員發現異狀通報警方，北投分局光明派出所巡邏巡佐陳慶元、警員邵玉立到場後，發現這為詐騙手法，分析詐騙內容、手法明顯非屬正常投資態樣，老翁始恍然大悟，馬上停止匯款，並感謝警方及行員的熱心協助，守住他的積蓄。

北投分局呼籲，民眾使用手機收發簡訊時應保持警覺，如遇陌生人士傳送匿名簡訊，宣傳「線上投資、輕鬆獲利」、通知網路購物訂單出錯、假冒親友藉故更換聯繫方式等，皆為拐騙民眾加入難以溯源的通訊軟體詐騙匯款「前置作業」，應即時查證，或撥打110報案或165專線請求協助。

北投分局光明派出所巡邏巡佐陳慶元、警員邵玉立，成功攔阻老翁遭詐騙。記者蕭雅娟／翻攝
北投分局光明派出所巡邏巡佐陳慶元、警員邵玉立，成功攔阻老翁遭詐騙。記者蕭雅娟／翻攝

詐騙 北投

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