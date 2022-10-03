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台中長春公園少年群毆1人 藤條、安全錐齊飛 警抓11人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區長春公園在上月13日，發生一起少年持器械圍毆一名男子的案件，影片在近日被放上LINE群組流傳，影片中多名男子以持藤條、安全錐，或拳打腳踢的方式，圍毆一名蹲坐在地上男子，第三警分局獲報後，循線帶回涉案許姓少年等11人，警詢後依傷害、聚眾鬥毆罪，移送法辦。

LINE群組「社會事新聞影音」流傳一段影片，案發地點標註在台中市南區長春公園，影片中多名男子分別以拳打腳踢、持藤條、安全錐攻擊的方式，圍毆一名蹲坐在地上的男子，男子一度被打到公園的排水溝內，但男子都不敢回擊，乖乖挨打。

第三警分局表示，影片發生的地點是長春公園，案發時間為上月13日零時許，接獲民眾報案有糾紛案件時，警員趕赴現場時，涉案人都已鳥獸散。

經後續追查發現，全案是許姓少年（17歲）與游姓男子（18歲）的糾紛，雙方疑因討論機車維修問題時產生口角細故，便約同友人至案發地點協商，未料雙方協商未果一言不合產生衝突，才爆發影片中拍攝到的片段，游男是影片中被圍毆的被害人，全案已陸續帶回許、游等涉案11人，其中6人未成年，全案將依聚眾鬥毆罪、傷害等罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

台中市南區長春公園在上月中旬發生一起少年圍毆男子的案件，警方循線帶回11人送辦。圖／摘自社會事新聞影音
台中市南區長春公園在上月中旬發生一起少年圍毆男子的案件，警方循線帶回11人送辦。圖／摘自社會事新聞影音
台中市南區長春公園在上月中旬發生一起少年圍毆男子的案件，警方循線帶回11人送辦。圖／摘自社會事新聞影音
台中市南區長春公園在上月中旬發生一起少年圍毆男子的案件，警方循線帶回11人送辦。圖／摘自社會事新聞影音

鬥毆 台中市 LINE

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