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府城消防弟兄推行新式體能測驗 全面提升救災戰鬥力

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

消防人員在災害執行勤務及搬運患者都需要消耗大量的肌力及體能，有效且正確的鍛鍊可提升消防人員的肌力與體能，台南市消防局今天在新化訓練中心召集教官施行新式體能測驗動作指導訓練後，教官回到各救災救護大隊指導消防人員，正確動作並避免訓練受傷。

消防署近年來研擬及修正消防人員體能測驗標準，透過戰術體能訓練提升消防人員最大肌力並減少職業傷害，將傳統體能測驗項目3000公尺跑步、單槓、舉重、伏地挺身、平板支撐、100公尺負重訓練及折返跑等項目，修正為立定跳遠、後拋擲遠、硬舉、6公尺30秒折返跑、懸吊屈體、六角槓負重行走、1500公尺跑步等7項測驗項目。

消防局局長李明峯表示，新式體能的7個項目有別於以往舊式體能的測驗項目，針對實際面對救災勤務時所需具備的各項肌力及體能進行提升，在救災、救護等勤務上都能及時因應，有效強化消防人員的體能心肺功能，增進消防人員救災效率。

台南市長黃偉哲表示，新式體能測驗的推行，可以讓消防人員透過戰術體能訓練，了解並強化自己的最大肌力，提升消防人員的執勤效率，同時有效降低出勤受傷風險。

台南市消防局教官接受懸吊屈體新式體能測驗指導。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局教官接受懸吊屈體新式體能測驗指導。記者黃宣翰／翻攝

台南市長 教官

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