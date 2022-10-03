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衝墾丁朝聖「沙丁魚風暴」 4潛客追險淪海上漂

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

墾丁船帆石海域出現少見的「沙丁魚風暴」，吸引不少潛客朝聖。陳姓男子等4名潛客，昨天下潛爭睹海洋奇景，被強勁湧流帶往4、5百公尺外的香蕉灣海域，4人疑因體力耗盡無法踢回岸上，其他潛客見狀緊急報警，幸好及時救援，化解一場虛驚。

船帆石海域近一個月出現大量洄游魚群，水下觀察，群游魚群數量不少，像是一道水龍捲在水下不斷游移，之前已有不少潛客口耳相傳「沙丁魚風暴」（編按，有學者研判應是銀漢魚）爭睹奇景，屏東縣長潘孟安日前也在臉書分享水下美照，更吸引潛客朝聖。

據了解，陳姓男子等3男1女共4名潛客，2日上午從船帆石下潛，後來疑因體力耗盡，無法順利返回下潛點，被湧流往南帶往香蕉灣海域。

消防局獲報，急派墾丁消防分隊2車5人及義消13人前往救援，因報案民眾稱，4名潛客似已無力游上岸，且於海上漂流不知去向，一度引發驚慌。

所幸救援人員搜尋後，發現4人已踢回香蕉灣沿岸，最後由水上摩托車業者將其載回船帆石沙灘。4名潛客表示人無不適，拒絕就醫，才結束虛驚。

墾丁消防分隊表示，船帆石海域最近因出現大量魚群，吸引不少潛水客及自由潛水人士前往，請民眾下水前仔細評估當天海流，並衡量自身情況，選擇適合海域下水，以保平安。

陳姓男子等4名潛客被強勁湧流帶往4、5百公尺外的香蕉灣海域，墾丁消防分隊與水上摩托車業者協力把潛客載回船帆石，化解虛驚。圖／墾丁分隊提供
陳姓男子等4名潛客被強勁湧流帶往4、5百公尺外的香蕉灣海域，墾丁消防分隊與水上摩托車業者協力把潛客載回船帆石，化解虛驚。圖／墾丁分隊提供
船帆石海域近一個月出現大量洄游魚群，群游魚群像是一道水龍捲在水下不斷游移，吸引不少潛客朝聖。圖／取自潘孟安臉書（許育偉及HI D潛水提供）
船帆石海域近一個月出現大量洄游魚群，群游魚群像是一道水龍捲在水下不斷游移，吸引不少潛客朝聖。圖／取自潘孟安臉書（許育偉及HI D潛水提供）

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