影／國道驚見2童半身探出天窗吹風展雙臂 後車全都錄

國道1號北向370公里處匝道附近，昨傍晚有2名女童在轎車上，上半身探出車頂天窗，迎風張開雙臂，因行徑危險，後方車主將行車記錄器錄下約30秒的影片PO上Line群；國道警察今表示，車主已違反道路交通管理處罰條例，可處3000元至1萬8000元罰鍰。

「社會事新聞影音」Line群組，今天上午有網友貼上一段行車記錄器錄下的影片，只見影片中發生地點為國道1號的匝道口，當時前方一輛轎車的車頂天窗，2名女童半身探出天窗，張開雙臂迎著逆風，看來當下很享受吹風的感覺。

影片被轉載後，國道警察第五大隊警方今天上午表示，影像顯示爭議的違規車輛是在昨傍晚5時15分許，行經國道1號北向370公里處匝道，接近五甲路段。

警方指出，目視影片中的2名孩童由車頂天窗探出頭部及部分上身於車外的狀況，已明確違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款「汽車裝載時，載運人客不穩妥，行駛時顯有危險」的規定。

警方表示，孩童在國道車子行進中，探出天窗的行為，應歸責於汽車所有人，除可處汽車駕駛人3000至1萬8000元罰鍰外，汽車所有人罰鍰及記該汽車違規紀錄1次外，汽車駕駛人仍應依第63條第1項第2款規定記違規點數2點。