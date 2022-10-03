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巡簽參選人服務處 南警今年已改電子巡簽執勤有效率

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

年底選舉快到了，為保護參選人安全，台南市員警加強到各參選人競選服務處、住所巡簽，今年並全部改為電子巡簽，員警只要持小型警用電腦就可簽到，除可節省紙本，巡簽流程簡便，執行勤務更有效率。

據了解，9月2日競選登記完成後，台南市警察局隨即通報各警分局指派專人拜訪，表達警方維安決心，全面檢核參選人競選處所、提供安維建議並加強巡簽，統計至9月20日，市長參選人計有11處、市議員參選人計有187處，都設置有電子巡簽加強安維。里長參選人部分由轄區派出所巡簽。

以往使用紙本巡簽表，維護保存不易，容易髒汙破損，如遇到雨天，巡簽表往往也濕了大半，造成員警巡簽困難。如今改成電子巡邏箱，基層員警說，不僅巡簽更方便，也不必再擔心天候因素。

市警察局說，除了參選人競選服務處使用電子巡簽，全市5056個傳統的巡邏箱，已全面使用電子巡簽，每年節省46萬5600張A5用紙的紙本簽到簿，可即時掌握員警巡簽狀態，後續也能快速彙整員警各巡邏點巡簽動態，提升管理效益，並因應轄區治安熱點，提供巡邏勤務的規畫。

陳姓警官說，紙本簽到巡邏勤務改為智慧電子巡簽後，凡走過必留下痕跡，電子巡簽都有紀錄可查巡邏時間，易於督勤管理，過往摸魚休息、泡茶等花開的偷閒「小確幸」，此情可待成追憶。

台南市員警巡簽市議員參選人服務處，以警用小型電腦巡簽更方便。記者黃宣翰／攝影
台南市員警巡簽市議員參選人服務處，以警用小型電腦巡簽更方便。記者黃宣翰／攝影
台南市員警巡簽市長參選人服務處，以警用小型電腦巡簽更方便。記者黃宣翰／攝影
台南市員警巡簽市長參選人服務處，以警用小型電腦巡簽更方便。記者黃宣翰／攝影

警察 台南

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