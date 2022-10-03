騎車練身體仍「弱不禁風」 6旬男被台西一陣風吹落陰溝

雲林縣一名六十多歲魏姓男子前天騎單車外出運動，沒想到突來一陣強風，連人帶車摔落路旁水溝內，被人發現報警。警方火速趕到將魏男救起，他因傷勢不重不願就醫，警方送他回家休息。警方提醒已進入強勁的東北季風期，出外或運動者應多加防護，以保安全。

台西警分局東勢分駐所前天下午接獲報案，指在東勢鄉嘉芳北路有人跌落水溝待援，警員閻紹瑜立即前往處理。警方找到事發現場，發現水溝旁倒放一輛腳踏車，滿頭白髮的老翁跌坐在水溝內。

警方趕緊將他救起，他告訴員警自己騎車外出，因遇一陣強風吹襲，一不小心摔進路旁水溝，腳膝蓋與手臂擦傷，並無大礙，但員警仍擔心他有其他傷害，通知救護車前來協助，救護員為他檢查有無其他傷勢並包紮。

67歲魏男被送進救護車後又下車，表明婉拒就醫，警方相勸未果就以警車載送他回家，交由他的兒子照護。魏男也感謝警、消防人員的救護。