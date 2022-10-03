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高雄4歲男童騎單車衛武營走失 報警找到人哭倒母懷抱

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名近4歲男童前天和父母至衛武營騎單車遊玩，因人多，一個不小心，男童消失父母眼前；警方獲報，騎機車和騎單車的母親繞營找人，幸民眾見男童獨自一人將他攔下，董女見到兒子身影，還來不及停好車，先抓住兒子，男童喊媽哭倒母親懷抱，結束驚魂記。

警方指出，董姓女子（41歲）前天下午和丈夫及婆婆，帶著近4歲兒子一起至衛武營遊玩，接近傍晚5時許，男童騎著腳踏車，在衛武營大劇場環繞，後因人潮眾多，3名大人一個不留神，男童身影竟消失在他們眼前。

由於眼前所見均找不到人，男童父親和阿嬤先找人，董女先報警，鳳山警分局新甲派出所警員賴志信、廖翊彤趕抵時，董女幾乎眼淚奪眶而出，情緒激動對警方說，「兒子騎著腳踏車不見了」。

警方隨即騎警用機車陪著騎微笑單車的董女一起尋找，最後在接近停車場的步道，發現有民眾先幫忙攔下迷途的男童；董女看到兒子，單車還來不及停好，一把揪住兒子的手，將他攬向自己，先安撫兒子「沒事，沒事」，男童當場哭倒母親懷抱喊「媽媽」。

董女當下緊抱住兒子，眼淚奪眶「嚇死我了」、「媽媽深怕你走到水裡，就踏進去」。男童可能受到驚嚇，在母親和警方說話當下，一直緊抱母親不放手。董女隨後通知丈夫和婆婆「找到人了」，頻感謝警方協助，一家人結束虛驚。

高雄近4歲男童騎單車走失，警方和民眾協助找到人，男童母親見到兒子，先安撫兒：「沒事，沒事」。記者石秀華／翻攝
高雄近4歲男童騎單車走失，警方和民眾協助找到人，男童母親見到兒子，先安撫兒：「沒事，沒事」。記者石秀華／翻攝
高雄近4歲男童在衛武營騎單車，消失在父母和阿嬤眼前，警方協助找人，男童見到母親緊抱不放。記者石秀華／翻攝
高雄近4歲男童在衛武營騎單車，消失在父母和阿嬤眼前，警方協助找人，男童見到母親緊抱不放。記者石秀華／翻攝
高雄近4歲男童前天近傍晚時分，在衛武營騎單車走失，母親報警後，找到人，男童哭倒母親懷抱。記者石秀華／翻攝
高雄近4歲男童前天近傍晚時分，在衛武營騎單車走失，母親報警後，找到人，男童哭倒母親懷抱。記者石秀華／翻攝
高雄近4歲男童騎單車走失，找到人後，母子倆緊抱相依。記者石秀華／翻攝
高雄近4歲男童騎單車走失，找到人後，母子倆緊抱相依。記者石秀華／翻攝

兒子 單車

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