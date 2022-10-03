女嬰高燒意識不清 南警緊急開道護送急救

「警察先生，請幫幫我們 ！」蔡姓男子假日和家人從新北市到台南市旅遊，他未滿1歲的女兒今天凌晨突然高燒不退且意識不清，好友駕車心急地趕赴醫院，慌張之際恰看到臨安路旁有巡邏車急忙停車求助，員警協助開道，原本20分鐘的車程縮減在8分鐘內到達成大醫院急診室，順利讓女嬰接受醫療急救。

今天凌晨零點30分，一輛轎車狂打雙黃燈及方向燈，攔停在臨安路段同向台南市警二分局中正所的巡邏車，所長沈振莘、警員盧季武趨前瞭解狀況，發現後座乘客下車後，緊張又激動，直求警方幫忙。原來車內有女嬰因高燒，請求警方開道急送醫院治療。

沈振莘見狀急忙叮矚家屬駕車跟在巡邏車後方，通過路口尤要特別注意周邊人車狀況。兩輛車一前一後地在道路上急奔醫院，20分鐘的車程也縮減在8分鐘內趕抵成大醫院急診室，順利讓女嬰接受醫療急救，事後家屬也再三向員警稱謝。

據了解，蔡姓女嬰未滿1歲，假日與家人從新北市到台南市旅遊，凌晨突然高燒不退且意識不清，又碰上假日之深夜，許多診所醫院都已經關門。蔡爸爸及蔡媽媽抱著女兒，急忙搜尋到距離最近成大醫院，由好友駕車心急地趕赴醫院，看著導引地圖顯示時間尚需20幾分鐘，深怕時間拖長恐幼嬰有生命危險，慌張之際恰看到路旁有巡邏車乃急忙停車求助，希望警察協助開道。

沈振莘及盧季武兩人給予協助，在巡邏車警示燈及蜂鳴器的警示安全開道下，幫蔡姓女嬰節省許多黃金寶貴時間，也快速抵達醫院接受治療。