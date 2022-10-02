職業軍人溪尾大橋上想尋短 警10多分鐘懇談勸回
台中市1名20歲的職業軍人，今晚突然跨越烏日的溪尾大橋護欄外，想要尋短，所幸路過民眾發現報警，經警員趕到勸說10多分鐘，他才跨回至橋內，打消了尋短意念。
據了解，這名職業軍人今天休假，下午從霧峰家裡騎機車到溪尾大橋。他把機車騎至橋邊，接著即跨越護欄，站在護欄外的結構體上，十分危險，情緒也十分低落。
警方與他懇談10多分鐘，他才終於打消了尋短念頭。警方將他帶回烏日警分局溪南派出所後，他的情緒已經平靜，經通知其家屬，後來由父親帶返家。至於原因，家屬和他都未進一步說明。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言