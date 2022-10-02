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職業軍人溪尾大橋上想尋短 警10多分鐘懇談勸回

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市1名20歲的職業軍人，今晚突然跨越烏日的溪尾大橋護欄外，想要尋短，所幸路過民眾發現報警，經警員趕到勸說10多分鐘，他才跨回至橋內，打消了尋短意念。

據了解，這名職業軍人今天休假，下午從霧峰家裡騎機車到溪尾大橋。他把機車騎至橋邊，接著即跨越護欄，站在護欄外的結構體上，十分危險，情緒也十分低落。

警方與他懇談10多分鐘，他才終於打消了尋短念頭。警方將他帶回烏日警分局溪南派出所後，他的情緒已經平靜，經通知其家屬，後來由父親帶返家。至於原因，家屬和他都未進一步說明。

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台中市1名20歲的職業軍人，今晚突然跨越烏日的溪尾大橋護欄外，想要尋短，所幸有路過民眾發現報警，經警員趕到勸說10多分鐘，他才跨回至橋內，打消了尋短意念。圖／台中市政府提供
台中市1名20歲的職業軍人，今晚突然跨越烏日的溪尾大橋護欄外，想要尋短，所幸有路過民眾發現報警，經警員趕到勸說10多分鐘，他才跨回至橋內，打消了尋短意念。圖／台中市政府提供

軍人 溪尾大橋 台中市

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