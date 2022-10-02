影／陸船越界澎湖貓嶼海域 撈25公斤漁獲海巡抄船全丟了

海巡署第13巡防區指揮部，今天上午10時30分許，在澎湖貓嶼西海域發現不明陸籍船隻越界，巡防艇抵海域多次鳴笛廣播停船受檢，但陸船加速在海上蛇行，最後仍被攔截，海巡員登船逮獲5名男船員，要求25公斤的漁獲全數拋海。

澎湖海巡隊10071巡防艇今天上午10時30分許，於貓嶼西20.3浬處，發現「無船名」的大陸籍漁船進入我國限制水域，海巡人員立即鳴笛廣播喝令停船。

但陸船當下未停船，反而持續加速在海上蛇行，逃逸拒檢，巡防艇緊追在後，逼近陸船，強行要求停船後，海巡人員穿全套防疫裝備登船安檢，並控制船上劉姓船長（61歲）等5名船員，船上另發現石斑魚等約25公斤的漁獲。

海巡人員替劉男等5人先行量測體溫，5人體溫均正常，隨後命其將所撈漁獲，全數海拋，船上並未發現有其他牛、豬肉製品。