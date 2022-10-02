聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／陸船越界澎湖貓嶼海域 撈25公斤漁獲海巡抄船全丟了
海巡署第13巡防區指揮部，今天上午10時30分許，在澎湖貓嶼西海域發現不明陸籍船隻越界，巡防艇抵海域多次鳴笛廣播停船受檢，但陸船加速在海上蛇行，最後仍被攔截，海巡員登船逮獲5名男船員，要求25公斤的漁獲全數拋海。
澎湖海巡隊10071巡防艇今天上午10時30分許，於貓嶼西20.3浬處，發現「無船名」的大陸籍漁船進入我國限制水域，海巡人員立即鳴笛廣播喝令停船。
但陸船當下未停船，反而持續加速在海上蛇行，逃逸拒檢，巡防艇緊追在後，逼近陸船，強行要求停船後，海巡人員穿全套防疫裝備登船安檢，並控制船上劉姓船長（61歲）等5名船員，船上另發現石斑魚等約25公斤的漁獲。
海巡人員替劉男等5人先行量測體溫，5人體溫均正常，隨後命其將所撈漁獲，全數海拋，船上並未發現有其他牛、豬肉製品。
海巡人員於下午4時40分許，將陸船押回港，並將5名陸籍船員送往醫院實施PCR核酸檢測，晚間7時20分回報檢查結果均為陰性，全案依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例將5人留置調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言