三重警處理刑案突昏厥病逝 侯友宜：全力協助家屬

新北市三重分局大同派出所員警蘇文明，9月29日凌晨處理一起自焚案件，當下感覺到身體不適，返所向長官請假回家休養，沒想到才過一天，9月30日晚上再度至馬偕醫院看診途中，突然昏迷、搶救不治，享年48歲。離世消息讓人不捨，市長侯友宜今天至靈堂致意，承諾全力協助家屬，也希望警察弟兄要留意自身健康。

蘇文明是警專11期12隊刑事偵查科畢業，1994年分發至新北市警三重分局警備隊服務，待過長泰派出所、慈福派出所，於2014年調任大同派出所，曾獲新北市警察局忠勤、忠義楷模。

跟蘇共事過的同事說，他個性樂觀、身體強壯，相處也很融洽，從警逾28年，都會主動幫助，原本有機會在今年調陞警佐一職，卻湊然病逝，大家都不敢相信。

警方依程序報請檢察官相驗，死因是心肌梗塞，但三重警分局強調，蘇是處理案件時身體不適昏厥，致衍生後續關聯就醫不治，是屬「因公死亡」而非「在職病故」，將積極爭取應有撫卹金，以告慰蘇員在天之靈。

翻閱蘇文明的優秀事蹟，他曾在2019年3月23日晚上，即時協助三重光興街火警「人員疏散」，避免更大災難。當時蘇第一時間到場，看濃煙從4樓陽台竄出，見火勢還沒漫延，當機立斷逐層按鈴疏散住戶，並協助交通管制；事後獲選2019年3月忠勤事蹟，由侯友宜頒獎表揚。

侯友宜今天下午特地前往蘇的靈堂致意，承諾市府會積極協助撫卹事宜，也表達優秀警察突遭變故，感到非常惋惜與不捨，希望各警察兄弟都要照顧好自己的身體，有健康的身體才能為民服務。