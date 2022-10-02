快訊

體操／世界盃匈牙利挑戰賽 曾為聖跳馬意外殺出奪金

超扯路霸？彰化市透天厝前人行道竟搭起鐵皮屋 縣府說話了

澤倫斯基稱利曼完全清除俄軍 美：莫斯科進退兩難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三重警處理刑案突昏厥病逝 侯友宜：全力協助家屬

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市三重分局大同派出所員警蘇文明，9月29日凌晨處理一起自焚案件，當下感覺到身體不適，返所向長官請假回家休養，沒想到才過一天，9月30日晚上再度至馬偕醫院看診途中，突然昏迷、搶救不治，享年48歲。離世消息讓人不捨，市長侯友宜今天至靈堂致意，承諾全力協助家屬，也希望警察弟兄要留意自身健康。

蘇文明是警專11期12隊刑事偵查科畢業，1994年分發至新北市警三重分局警備隊服務，待過長泰派出所、慈福派出所，於2014年調任大同派出所，曾獲新北市警察局忠勤、忠義楷模。

跟蘇共事過的同事說，他個性樂觀、身體強壯，相處也很融洽，從警逾28年，都會主動幫助，原本有機會在今年調陞警佐一職，卻湊然病逝，大家都不敢相信。

警方依程序報請檢察官相驗，死因是心肌梗塞，但三重警分局強調，蘇是處理案件時身體不適昏厥，致衍生後續關聯就醫不治，是屬「因公死亡」而非「在職病故」，將積極爭取應有撫卹金，以告慰蘇員在天之靈。

翻閱蘇文明的優秀事蹟，他曾在2019年3月23日晚上，即時協助三重光興街火警「人員疏散」，避免更大災難。當時蘇第一時間到場，看濃煙從4樓陽台竄出，見火勢還沒漫延，當機立斷逐層按鈴疏散住戶，並協助交通管制；事後獲選2019年3月忠勤事蹟，由侯友宜頒獎表揚。

侯友宜今天下午特地前往蘇的靈堂致意，承諾市府會積極協助撫卹事宜，也表達優秀警察突遭變故，感到非常惋惜與不捨，希望各警察兄弟都要照顧好自己的身體，有健康的身體才能為民服務。

另外，侯友宜也針對上月發生的「三重誤抓民眾事件」表達看法，侯說獲悉誤抓案件，第一時間就要求新北市警局徹底究責檢討，一定要完整調查，也指示員警的執勤要加強教育、經驗傳承，不能再讓這種事情發生；案件毋枉毋縱，已送司法調查，將給社會一個交代。

新北市長侯友宜今天下午前往蘇文明的靈堂上香。記者翁至成／翻攝
新北市長侯友宜今天下午前往蘇文明的靈堂上香。記者翁至成／翻攝
新北市長侯友宜今天下午前往蘇文明的靈堂上香，並慰問蘇今年剛考上大學的兒子。記者翁至成／翻攝
新北市長侯友宜今天下午前往蘇文明的靈堂上香，並慰問蘇今年剛考上大學的兒子。記者翁至成／翻攝
新北市長侯友宜今天下午前往蘇文明的靈堂上香。記者翁至成／翻攝
新北市長侯友宜今天下午前往蘇文明的靈堂上香。記者翁至成／翻攝

侯友宜 警察

延伸閱讀

雙北首合體頻被稱「蔣委員」 侯友宜笑稱應該叫市長

怨選前之夜造勢借不到場地 林佳龍：盼侯友宜高抬貴手

蔣萬安參訪塭仔圳開發 侯友宜提共同政見「蘆社大橋」

8年前新北只贏2萬票 朱立倫：我和侯友宜都以此為戒

相關新聞

真相大白！台中無照少女車禍現場有槍 警查是「玩具」

台中市蔡姓少女今天上午9時許，騎朋友的機車載另名友人，行經東區時，疑未注意車前狀況，與要右轉的轎車發生碰撞，警方到場後，...

影／陸船越界澎湖貓嶼海域 撈25公斤漁獲海巡抄船全丟了

海巡署第13巡防區指揮部，今天上午10時30分許，在澎湖貓嶼西海域發現不明陸籍船隻越界，巡防艇抵海域多次鳴笛廣播停船受檢...

三重警處理刑案突昏厥病逝 侯友宜：全力協助家屬

新北市三重分局大同派出所員警蘇文明，9月29日凌晨處理一起自焚案件，當下感覺到身體不適，返所向長官請假回家休養，沒想到才...

影／小琉球觀光淡季不淡 高檔民宿遊客突鬧失蹤爆糾紛

時序入秋，屏東離島小琉球觀光進入淡季，但今年因花東地震遊客轉向，淡季不淡，還爆出住房糾紛。一團旅客入住小琉球美人洞附近，...

遭移工撞昏迷準新娘甦醒！復健可簡單行走 醫讚：是奇蹟

台中市龍井區一名28歲陳姓準新娘，6月2日騎車遭逃逸移工開車撞擊後昏迷，所幸8月上旬清醒，目前積極復健，已可做出簡單的肢...

台中西屯大樓地下室晚間傳火警 原來是電動滑板車釀禍

台中市西屯區四川路一棟大樓在今天晚間7時許傳出火警，消防局獲報是地下室起火燃燒，派遣5個單位、11輛消防車前往救援，經初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。