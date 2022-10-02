大稻埕60年老屋水泥磚3樓掉落砸傷人 屋主過失傷害送辦
台北市大同區大稻埕碼頭附近的一棟老舊房屋，今天傍晚疑因房屋水泥磚年久失修，突然從3樓高掉落，砸傷路過的林姓女子，林女頭破血流，送往馬偕醫院急救縫補傷口。全案李姓屋主涉嫌未盡修繕責任，遭依過失傷害罪嫌函送法辦。
警方指出，10月2日傍晚5時許，民生西路大稻埕碼頭附近一棟老舊房屋3樓水泥磚，突然掉落，砸到路人34歲林姓女子，林女頭部見血有撕裂傷。
案發時監視器畫面顯示，馬路旁還有多名機車騎士停等紅燈，林女位在機車車陣右前方，行經民生西路遭水泥磚砸到頭部，流血受傷，當時在路口交通管制的交通分隊員警立即到場，協助通報，林女隨後經送醫縫補傷口。
警方調查，房屋屋齡已60年，3樓目前為空屋無人居住，外牆水泥磚掉落砸傷人，李姓屋主疑似未盡修繕責任，遭依過失傷害罪嫌送辦。警方在現場拉起封鎖線，並提醒屋主儘速修繕該屋，避免再度造成路人受傷。
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