台中西屯大樓地下室晚間傳火警 原來是電動滑板車釀禍

台中市西屯區四川路一棟大樓在今天晚間7時許傳出火警，消防局獲報是地下室起火燃燒，派遣5個單位、11輛消防車前往救援，經初步調查，火場是在大樓的地下2樓，燃燒的物品是一台電動滑板車起火燃燒，火勢在消防隊到場的7分鐘後撲滅，起火原因有待後續調查。

台中市消防局勤指中心在今天晚間7時33分獲報，西屯區四川路一棟大樓的地下停車場傳出火警，消防局派遣中港分隊、黎明分隊、文昌分隊、西屯分隊及第七大隊，出動消防車11輛、救護車1輛，消防人員35名，由分隊長童雅黎帶隊前往搶救。