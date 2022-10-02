台中西屯大樓地下室晚間傳火警 原來是電動滑板車釀禍
台中市西屯區四川路一棟大樓在今天晚間7時許傳出火警，消防局獲報是地下室起火燃燒，派遣5個單位、11輛消防車前往救援，經初步調查，火場是在大樓的地下2樓，燃燒的物品是一台電動滑板車起火燃燒，火勢在消防隊到場的7分鐘後撲滅，起火原因有待後續調查。
台中市消防局勤指中心在今天晚間7時33分獲報，西屯區四川路一棟大樓的地下停車場傳出火警，消防局派遣中港分隊、黎明分隊、文昌分隊、西屯分隊及第七大隊，出動消防車11輛、救護車1輛，消防人員35名，由分隊長童雅黎帶隊前往搶救。
經查，火場是大樓的地下2樓停車場，而火勢在到場後的7分鐘即通報撲滅，利用地下室的泡沫滅火設備撲滅，燃燒的是一台電動滑板車，起火原因是電器故障還是有其他因素，將由火調科後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言