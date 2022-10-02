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汐止騎樓「紙箱飲水機」遭縱火 警調查列管人口涉重嫌

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市汐止區一處民宅騎樓，日前有不明物體起火燃燒，消防隊獲報趕抵滅火，經查起火物是一個紙箱包裹的飲水機家電，調查判斷遭人縱火機率大，釐清出轄區衛生局列管人口林姓女子涉有重嫌，寄發通知書要求到案說明，將依法送辦。

警、消9月23日中午11點55分獲報，汐止區茄苳路224巷騎樓發生火災，磁磚因高溫造成剝落，幸撲滅後無人傷亡。警方訪查住戶，沒有人指認物品所有，調閱監視器畫面，才發現疑似是患有精神疾病的林女（54歲）所為，懷疑物品可能是她自己的。

警方掌握事證，確認林女徘徊現場，不久就出現火光燃燒，登門查訪要求她到案說明，同時寄出通知書，惟屢屢被拒不見面；考量她受衛生局列管，若限期未到案，將直接依公共危險罪嫌函送法辦。

警方指出， 轄區員警已加強該處巡邏，並請附近住戶、里長等多關心林女生活狀況，若獲報任何違法行為，會迅速趕抵，任何不法行為都會究辦，請民眾放心。

新北市汐止區日前發生縱火案，警方鎖定衛生局列管的林姓女子涉有重嫌，寄發通知書要求到案說明。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區日前發生縱火案，警方鎖定衛生局列管的林姓女子涉有重嫌，寄發通知書要求到案說明。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區日前發生縱火案，警方鎖定衛生局列管的林姓女子涉有重嫌，寄發通知書要求到案說明。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區日前發生縱火案，警方鎖定衛生局列管的林姓女子涉有重嫌，寄發通知書要求到案說明。記者翁至成／翻攝

衛生局 汐止

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