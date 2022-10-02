影／小琉球觀光淡季不淡 高檔民宿遊客突鬧失蹤爆糾紛

時序入秋，屏東離島小琉球觀光進入淡季，但今年因花東地震遊客轉向，淡季不淡，還爆出住房糾紛。一團旅客入住小琉球美人洞附近，一晚房價最高1萬6千多元的高檔民宿，今天清晨卻突然不見蹤影，業者因1萬多元住宿費未結清，發現後報警，東港警方獲報展開訪查，最後順利追回住宿費。

鬧出住房糾紛的民宿在小琉球知名景點美人洞附近，業者標榜VIP房型三面環海，有獨家海景，國定例假日一晚房價要1萬6千餘元。

島上旅遊業者透露，這團旅客有32人，分住在3家民宿，上周五起陸續過島旅遊，其中，入住在美人洞附近高檔民宿的成員，今晨6點多突然離開。業者發現房間空無一人，房內凌亂不堪，但行李已全拉走，房客雖有付訂金，但還有1萬多元尾款未清，緊急報案求援。