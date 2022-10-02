快訊

一張圖看天氣！入秋首波東北季風來了 這日起變天降溫有雨

軟銀孫正義抵韓 料與三星李在鎔商談投資安謀事宜

人潮擁擠、動線規畫差...白晝之夜遭批「最爛的一屆」 北市府回應

影／小琉球觀光淡季不淡 高檔民宿遊客突鬧失蹤爆糾紛

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

時序入秋，屏東離島小琉球觀光進入淡季，但今年因花東地震遊客轉向，淡季不淡，還爆出住房糾紛。一團旅客入住小琉球美人洞附近，一晚房價最高1萬6千多元的高檔民宿，今天清晨卻突然不見蹤影，業者因1萬多元住宿費未結清，發現後報警，東港警方獲報展開訪查，最後順利追回住宿費。

鬧出住房糾紛的民宿在小琉球知名景點美人洞附近，業者標榜VIP房型三面環海，有獨家海景，國定例假日一晚房價要1萬6千餘元。

島上旅遊業者透露，這團旅客有32人，分住在3家民宿，上周五起陸續過島旅遊，其中，入住在美人洞附近高檔民宿的成員，今晨6點多突然離開。業者發現房間空無一人，房內凌亂不堪，但行李已全拉走，房客雖有付訂金，但還有1萬多元尾款未清，緊急報案求援。

警方獲報展開訪查，找到林姓男子等遊客。他們坦承未結清住宿費用，但強調已透過LINE官方帳號請業者提供匯款帳號，是業者遲未回覆，後來當場以現金結清住宿費。至於民宿房間凌亂不堪疑遭破壞，業者表明不願追究。警方表示，未發現有遊客吸毒或其他不法情事，住房風波落幕。

小琉球一家高檔民宿爆出房客未結清住宿費鬧失蹤，業者報案時稱，房內凌亂不堪，連小冰箱都被拔除電線移到床邊。圖／讀者提供
小琉球一家高檔民宿爆出房客未結清住宿費鬧失蹤，業者報案時稱，房內凌亂不堪，連小冰箱都被拔除電線移到床邊。圖／讀者提供

小琉球 民宿

延伸閱讀

公教單身男女聯誼小琉球浮潛、取消配對 互留聯絡資訊

金門民宿推薦！閩式古厝吹起文青風，品味金門特有漁村文化

菊島浮生7日．隘門沙灘之夕。

小琉球檢舉達人掀戰火 網友炎上遭嗆再回島「烙人打」

相關新聞

遭移工撞昏迷準新娘甦醒！復健可簡單行走 醫讚：是奇蹟

台中市龍井區一名28歲陳姓準新娘，6月2日騎車遭逃逸移工開車撞擊後昏迷，所幸8月上旬清醒，目前積極復健，已可做出簡單的肢...

影／Lexus疑左轉未禮讓 碰撞直行車再撞機車4人傷

台中市蔡姓男子在今天清晨駕駛Lexus轎車行經北屯區時，疑左轉時未待左轉燈亮起，導致對向直行的轎車閃避不及，直接撞上蔡車...

影／新北男騎紅牌重機攔腰撞車成「空人飛人」 駕駛：他速度太快

周姓男子上月底騎紅牌大重機，行經新北市新店區北新路二段，不料在路口撞上左轉的台北捷運工程車，騎士不堪撞擊人車分離，在空中...

影／小琉球觀光淡季不淡 高檔民宿遊客突鬧失蹤爆糾紛

時序入秋，屏東離島小琉球觀光進入淡季，但今年因花東地震遊客轉向，淡季不淡，還爆出住房糾紛。一團旅客入住小琉球美人洞附近，...

汐止騎樓「紙箱飲水機」遭縱火 警調查列管人口涉重嫌

新北市汐止區一處民宅騎樓，日前有不明物體起火燃燒，消防隊獲報趕抵滅火，經查起火物是一個紙箱包裹的飲水機家電，調查判斷遭人...

台中少女無照出車禍 路人拍到現場有槍？警：將追查

台中市蔡姓少女今天上午9時許，騎朋友的機車載另名友人，行經東區時，疑未注意車前狀況，與要右轉的轎車發生碰撞，警方到場後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。