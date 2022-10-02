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台中少女無照出車禍 路人拍到現場有槍？警：將追查

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓少女今天上午9時許，騎朋友的機車載另名友人，行經東區時，疑未注意車前狀況，與要右轉的轎車發生碰撞，警方到場後，依規定查處，不過有網友今晚在LINE群組爆料，當時少女機車內有一把類似手槍的物品，經向第三警分局查證，但警方到場時未發現，將後續追查。

據查，蔡姓少女（14歲）在今天上午9時許，騎朋友名下的機車，載劉姓少女（15歲）沿東區旱溪街由西往東方向直行，行經十甲東路時，因許姓女子（58歲）駕駛的轎車欲右轉十甲東路，蔡女疑未注意車前狀況，雙方在路口碰撞，造成蔡女、劉女二人手腳擦挫傷，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後無大礙。

警方將針對少女無照騎機車違規行為，依違反道交條例開罰，後續肇事原因待交大事故組釐清。

不過有網友在今晚6時許，在LINE群組「記者爆料網」中爆料，提供2張相片，其中一張拍到涉案機車傾倒後，置物箱開啟，現場散落一地的物品中，有一把類似手槍的物品。

經向第三警分局查證，到場查處的警方，並沒有發現網友拍到的類似手槍的物品，是否為玩具槍或是違禁品，需後續調查釐清，若有不法將依法偵辦。

台中市東區旱溪街、十甲東路在今早發生一起少女無照騎車碰撞轎車的事故，有網友拍到現場疑有手槍的物品，但到場警方未發現。圖／摘自記者爆料網
台中市東區旱溪街、十甲東路在今早發生一起少女無照騎車碰撞轎車的事故，有網友拍到現場疑有手槍的物品，但到場警方未發現。圖／摘自記者爆料網
台中市東區旱溪街、十甲東路在今早發生一起少女無照騎車碰撞轎車的事故，有網友拍到現場疑有手槍的物品，但到場警方未發現。圖／摘自記者爆料網
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