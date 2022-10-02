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影／新北男騎紅牌重機攔腰撞車成「空人飛人」 駕駛：他速度太快

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

周姓男子上月底騎紅牌大重機，行經新北市新店區北新路二段，不料在路口撞上左轉的台北捷運工程車，騎士不堪撞擊人車分離，在空中翻滾數圈，重摔落地，全身多處骨折、頸椎挫傷。透過路口監視器畫面，騎士仿佛「空中飛人」，騰空旋轉，十分驚悚。

警方9月27日早上5點34分獲報，新店區北新路二段、明德路口發生車禍趕抵，發現是大重機跟工程車相撞，工程車車頭嚴重凹陷、大重機車頭全毀，騎士周男（54歲）雙手及肋骨骨折、頸椎挫傷，幸沒有生命危險，送醫救治。

警方調查，雙方都沒有酒駕，燈號均綠燈。工程車司機劉姓男子（39歲）警詢時稱，剛結束台北捷運工程，正要下班停車，路口左轉時有看到對向一輛機車，認為有抓好時間，想先通過，沒想到對方速度太快，就撞上了。

大重機騎士周男（54歲）警詢時稱，自己當時要趕上班，認為綠燈直行沒有問題，怎麼就突然出現一輛汽車，煞車不及直接撞上。雙方後續賠償責任，尚待警方進一步釐清。

一名騎士日前路燈直行新北市新店區，攔腰撞上左轉的北捷工程車，在空中翻滾數圈重摔落地，幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
一名騎士日前路燈直行新北市新店區，攔腰撞上左轉的北捷工程車，在空中翻滾數圈重摔落地，幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝
工程車車頭嚴重凹陷、大重機車頭全毀，可見撞擊力道非常大。記者翁至成／翻攝
工程車車頭嚴重凹陷、大重機車頭全毀，可見撞擊力道非常大。記者翁至成／翻攝

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