影／Lexus疑左轉未禮讓 碰撞直行車再撞機車4人傷

台中市蔡姓男子在今天清晨駕駛Lexus轎車行經北屯區時，疑左轉時未待左轉燈亮起，導致對向直行的轎車閃避不及，直接撞上蔡車後，再波及到路旁待轉的張姓機車騎士，整起車禍造成駕駛、乘客等4人受到輕傷，警方初步調查，3名駕駛都無酒精濃度，初判是未依號誌行駛釀禍。

據查，蔡姓男子（40歲）在今天清晨7時許，駕駛Lexus轎車沿北屯區中清路，欲左轉大連西路方向，疑因未待左轉燈亮起，搶快左轉，當時直行在對向車道，由林姓男子（26歲）駕駛的轎車閃不及撞上，接著蔡車再碰撞在大連西路口待轉的張姓機車騎士（49歲）。