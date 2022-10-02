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影／Lexus疑左轉未禮讓 碰撞直行車再撞機車4人傷
台中市蔡姓男子在今天清晨駕駛Lexus轎車行經北屯區時，疑左轉時未待左轉燈亮起，導致對向直行的轎車閃避不及，直接撞上蔡車後，再波及到路旁待轉的張姓機車騎士，整起車禍造成駕駛、乘客等4人受到輕傷，警方初步調查，3名駕駛都無酒精濃度，初判是未依號誌行駛釀禍。
據查，蔡姓男子（40歲）在今天清晨7時許，駕駛Lexus轎車沿北屯區中清路，欲左轉大連西路方向，疑因未待左轉燈亮起，搶快左轉，當時直行在對向車道，由林姓男子（26歲）駕駛的轎車閃不及撞上，接著蔡車再碰撞在大連西路口待轉的張姓機車騎士（49歲）。
第五警分局交通分隊到場調查，整起事故造成蔡等4人受到輕傷，3名駕駛都無酒精濃度，初判肇事原因是未依號誌指示行駛，詳細肇事原因，仍待交大事故組後續調查。
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