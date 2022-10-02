快訊

一張圖看天氣！入秋首波東北季風來了 這日起變天降溫有雨

軟銀孫正義抵韓 料與三星李在鎔商談投資安謀事宜

人潮擁擠、動線規畫差...白晝之夜遭批「最爛的一屆」 北市府回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／Lexus疑左轉未禮讓 碰撞直行車再撞機車4人傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子在今天清晨駕駛Lexus轎車行經北屯區時，疑左轉時未待左轉燈亮起，導致對向直行的轎車閃避不及，直接撞上蔡車後，再波及到路旁待轉的張姓機車騎士，整起車禍造成駕駛、乘客等4人受到輕傷，警方初步調查，3名駕駛都無酒精濃度，初判是未依號誌行駛釀禍。

據查，蔡姓男子（40歲）在今天清晨7時許，駕駛Lexus轎車沿北屯區中清路，欲左轉大連西路方向，疑因未待左轉燈亮起，搶快左轉，當時直行在對向車道，由林姓男子（26歲）駕駛的轎車閃不及撞上，接著蔡車再碰撞在大連西路口待轉的張姓機車騎士（49歲）。

第五警分局交通分隊到場調查，整起事故造成蔡等4人受到輕傷，3名駕駛都無酒精濃度，初判肇事原因是未依號誌指示行駛，詳細肇事原因，仍待交大事故組後續調查。

台中市蔡姓男子今早開車行經北屯區中清路、大連西路時，左轉時與對向轎車碰撞後，波及路旁待轉的機車，釀4人受傷。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子今早開車行經北屯區中清路、大連西路時，左轉時與對向轎車碰撞後，波及路旁待轉的機車，釀4人受傷。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子今早開車行經北屯區中清路、大連西路時，左轉時與對向轎車碰撞後，波及路旁待轉的機車，釀4人受傷。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子今早開車行經北屯區中清路、大連西路時，左轉時與對向轎車碰撞後，波及路旁待轉的機車，釀4人受傷。圖／讀者提供

機車騎士 車禍

延伸閱讀

南警凌晨攔查未開大燈轎車 鞋盒藏200個「玩很大」毒咖包

影／台中未成年租車連撞1機車3轎車 39歲騎士慘死

bZ4X復產，RAV4卻大規模暫時停產？Toyota公布10月新車生產計畫

美規2023年式Lexus IS車系登場 入門款約127萬元！

相關新聞

遭移工撞昏迷準新娘甦醒！復健可簡單行走 醫讚：是奇蹟

台中市龍井區一名28歲陳姓準新娘，6月2日騎車遭逃逸移工開車撞擊後昏迷，所幸8月上旬清醒，目前積極復健，已可做出簡單的肢...

影／Lexus疑左轉未禮讓 碰撞直行車再撞機車4人傷

台中市蔡姓男子在今天清晨駕駛Lexus轎車行經北屯區時，疑左轉時未待左轉燈亮起，導致對向直行的轎車閃避不及，直接撞上蔡車...

影／新北男騎紅牌重機攔腰撞車成「空人飛人」 駕駛：他速度太快

周姓男子上月底騎紅牌大重機，行經新北市新店區北新路二段，不料在路口撞上左轉的台北捷運工程車，騎士不堪撞擊人車分離，在空中...

影／小琉球觀光淡季不淡 高檔民宿遊客突鬧失蹤爆糾紛

時序入秋，屏東離島小琉球觀光進入淡季，但今年因花東地震遊客轉向，淡季不淡，還爆出住房糾紛。一團旅客入住小琉球美人洞附近，...

汐止騎樓「紙箱飲水機」遭縱火 警調查列管人口涉重嫌

新北市汐止區一處民宅騎樓，日前有不明物體起火燃燒，消防隊獲報趕抵滅火，經查起火物是一個紙箱包裹的飲水機家電，調查判斷遭人...

台中少女無照出車禍 路人拍到現場有槍？警：將追查

台中市蔡姓少女今天上午9時許，騎朋友的機車載另名友人，行經東區時，疑未注意車前狀況，與要右轉的轎車發生碰撞，警方到場後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。