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遭移工撞昏迷準新娘甦醒！復健可簡單行走 醫讚：是奇蹟

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市龍井區一名28歲陳姓準新娘，6月2日騎車遭逃逸移工開車撞擊後昏迷，所幸8月上旬清醒，目前積極復健，已可做出簡單的肢體動作，面對此一意外，她「不放棄自己」。

對於她的傷情，醫生說，「如此嚴重的車禍僅過4個月就能行走，可說是奇蹟」。

此案發生6月2日傍晚，阮姓移工開車載著另5名逃逸移工，行經龍井中華路三段與中山中路二段口時，因闖紅燈撞上陳女，造成她顏面骨骨折、肝臟撕裂傷，昏迷指數6，而她原本23日即將與男友登記結婚

6名移工肇事後分頭逃逸，警方後來陸續逮回，其中4人當時還確診。駕車的阮姓移工說，當天剛做完工作要回住所，因未注意燈號而生意外，對造成陳女重傷昏迷相當後悔。

根據家屬提供畫面，陳女已能在旁人協助下緩慢行走，也積極使用器材復健。

陳母說，女兒已可用筷子、湯匙進食，腦部因有傷勢，有部分記憶未恢復，但家人的事情都記得很清楚，還會看新聞。對於此意外，女兒說，只要能恢復健康就算了。

陳母感嘆，車禍到現在已花了上百萬，對移工、移工老闆卻沒輒，復健費用只能使用健保，實在不夠，希望政府能協助。

對於原訂的結婚，目前只得延期，而準女婿仍經常到醫院探視。

陳女在協助下積極復健。圖/截取自家屬提供影法
陳女在協助下積極復健。圖/截取自家屬提供影法
陳女在協助下已可行走。圖/截取自家屬提供影法
陳女在協助下已可行走。圖/截取自家屬提供影法
陳女在協助下積極復健。圖/截取自家屬提供影法
陳女在協助下積極復健。圖/截取自家屬提供影法

移工 復健 結婚

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