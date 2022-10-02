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影／畫面曝光！鐵路月台奔跑手機噴飛 警蒐證他最少罰1萬
高雄火車站昨晚傳出有乘客落軌，鐵路警察事後調查，發現男子當時在月台小跑步，結果手機噴飛，掉落月台下，男子竟直接跳下月台撿手機，所幸熱心乘客一把將他拉上月台脫險；因男子行為明顯違反鐵路法，罰款1萬起跳，警方已蒐證追人。
「社會事新聞影音」Line群組，昨晚有網友貼出一則影片，指高雄火車站月台上有人落軌，影片中顯示，一名男子站在月台上的軌道上，引起不少當時在月台上候車的乘客探頭關注。當時人站在月台下方的軌道，有乘客緊急將他拉上月台，幸運獲救。
鐵路警察高雄分局今展開調查，調閱高雄火車站月台監視畫面，發現男子昨晚9時56分許，在火車站月台時，在小跑步時，突然手機噴飛，手機不偏不倚地掉落月台下的軌道。
當時男子回頭查看，發現手機在軌道上，隨即蹲下後，跳下月台撿手機，由於月台高度將近一個成人高度，男子無法爬起，一度以手撐住月台牆，引起不少在場乘客探頭關注，有熱心乘客伸手將男子拉上月台，結束虛驚。
鐵路警察獲報趕至月台前，男子已不見蹤影；警方表示，依據鐵路法規定，若發生行人、車輛、牲畜等侵入軌道情事，可處罰1萬到5萬罰鍰；警方已展開蒐證，要追查違法侵入軌道撿手機的男子到案。
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