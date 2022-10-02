影／泰山發生車禍 機車騎士空中翻滾2圈摔成重傷
新北市泰山區明志路與新北大道口，昨天深夜發生汽、機車對撞事故，1輛轎車在左轉專用燈號亮起之際迅速加速轉彎，被對向直行機車撞上，38歲騎士彈飛，騰空翻滾2圈越過轎車落地，差點砸中其他機車，重傷送醫急救之後恢復意識。
據了解，昨晚11時56分左右，58歲江姓女子駕駛轎車在新北大道六段準備左轉明志路，這個路口有多時相交通號誌，江女等到左轉專用燈亮起便迅速轉彎，這時對向由38歲將姓男子騎乘的機車沿新北大道直行，趁燈號轉換之際衝過明志路口，結果撞上江女的汽車。
騎士整個人彈飛，在半空中翻滾重重摔下，當時明志路口至少有3輛機車、1輛汽車正在等紅燈，目擊整個車禍過程，簡直嚇呆，其中1輛機車差點被砸中，騎士原本坐在機車椅墊上，嚇得趕緊站起來倒退。
江姓騎士摔到雙腿骨折、全身多處擦挫傷，一度陷入昏迷，救護車送醫急救，手術之後恢復意識，暫無生命危險，江姓汽車女駕駛無傷，雙方都沒有飲酒。警方指出，雙方都想搶快通過路口造成這起車禍，但詳細肇事原因及責任歸屬仍有待進一步調查釐清。
事後有人將行車記錄器影像上傳到臉書社團「ㄨㄚ是泰山人」，引發網友熱議，不少人認為當左轉燈亮起，對向直行車道的紅燈早就亮了，據此研判機車闖紅燈。有人聲稱天天經過這個路口，依照多時相號誌燈轉換的順序判斷，機車很有可能看到閃黃燈仍然不減速，想要硬闖紅燈才會撞上。
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