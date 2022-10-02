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夫妻偷超商炸雞等16樣食物 躲南港商辦大吃大喝倒頭就睡
吳姓男子與黃姓妻子在台北市南港區一間超商行竊，偷走炸雞、三明治等共1千元的16項食物，到附近一棟商辦大樓大吃大喝後倒頭就睡，警方前往逮人，兩人坦承行竊，稱肚子太餓，被依竊盜罪嫌移送。
警方調查，38歲吳姓男子與41歲黃姓妻子是慣竊，沒有工作，8月24日中午赴三重路一間超商，將陳列架上商品放進背包離開，店員見炸雞短少，調閱監視器後到附近查看，在經貿二路一棟商辦大樓發現這對夫妻，趕緊報案。
南港警分局南港派出所員警趕抵，發現夫妻躺在樓梯旁地板呼呼大睡，食物散落一地，包括炸雞、水果、果凍、巧克力、飲料、蔬菜、泡芙、三明治等共16項，清點確認是超商短少物品，逮捕移送。
兩人坦承行竊，稱錢包不見，前一晚睡在南港車站，隔天睡醒肚子太餓。
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