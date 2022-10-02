影／國3南下苗栗西湖路段火燒車 車子付之一炬3人逃出

國道3號南下136.7公里處苗栗縣西湖鄉路段，今天上午11點多發生火燒車，火勢相當猛烈，車子付之一炬，還有車內3人發現有異，及時逃出車外，消防人員1個小時內撲滅火勢，案由國道警方進一步處理中。

苗栗縣政府消防局上午11點5分接到報案，派遣第四救災救護大隊西湖分隊人車趕到現場，一輛轎車停放在路肩，已經全面燃燒，冒出大量濃煙，消防人員於上午11點50分將火撲滅。