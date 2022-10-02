聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／國3南下苗栗西湖路段火燒車 車子付之一炬3人逃出
國道3號南下136.7公里處苗栗縣西湖鄉路段，今天上午11點多發生火燒車，火勢相當猛烈，車子付之一炬，還有車內3人發現有異，及時逃出車外，消防人員1個小時內撲滅火勢，案由國道警方進一步處理中。
苗栗縣政府消防局上午11點5分接到報案，派遣第四救災救護大隊西湖分隊人車趕到現場，一輛轎車停放在路肩，已經全面燃燒，冒出大量濃煙，消防人員於上午11點50分將火撲滅。
國道警方初步調查，張姓男子駕駛轎車，剛過國3西湖服務區，車子引擎突冒煙，張男趕緊將車子停在路肩，他與車內另2人趕緊下車，不久，車子就冒出熊熊火焰，受到這起火燒車意外，南下交通一度回堵2公里，中午左右逐漸恢復正常，起火原因進一步釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言