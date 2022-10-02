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影／國3南下苗栗西湖路段火燒車 車子付之一炬3人逃出

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

國道3號南下136.7公里處苗栗縣西湖鄉路段，今天上午11點多發生火燒車，火勢相當猛烈，車子付之一炬，還有車內3人發現有異，及時逃出車外，消防人員1個小時內撲滅火勢，案由國道警方進一步處理中。

苗栗縣政府消防局上午11點5分接到報案，派遣第四救災救護大隊西湖分隊人車趕到現場，一輛轎車停放在路肩，已經全面燃燒，冒出大量濃煙，消防人員於上午11點50分將火撲滅。

國道警方初步調查，張姓男子駕駛轎車，剛過國3西湖服務區，車子引擎突冒煙，張男趕緊將車子停在路肩，他與車內另2人趕緊下車，不久，車子就冒出熊熊火焰，受到這起火燒車意外，南下交通一度回堵2公里，中午左右逐漸恢復正常，起火原因進一步釐清中。

國道3號苗栗縣西湖鄉南下路段，今天上午11點多發生火燒車，消防人員1個小時內撲滅火勢，車內3人及時逃出。記者范榮達／翻攝
國道3號苗栗縣西湖鄉南下路段，今天上午11點多發生火燒車，消防人員1個小時內撲滅火勢，車內3人及時逃出。記者范榮達／翻攝

國道 苗栗縣 火燒車

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