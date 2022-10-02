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影／桃園9旬翁倒車高速暴衝連撞2車6人 母帶13歲子逛街天人永隔

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影／桃園9旬翁倒車高速暴衝連撞2車6人 母帶13歲子逛街天人永隔

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區一名91歲老翁昨無照上路，疑似倒車不當，失控逆向暴衝200公尺後，接連撞擊停等紅燈騎士及人行道行人，被行道樹擋下，其中鄧姓女子帶13歲兒子逛街，不幸傷重不治，包括兒子在內其他3行人僅受輕傷，全案詢後依過失致死罪嫌送辦，檢方今也相驗釐清死因。

龜山警分局調查，李姓老翁（91歲）昨天傍晚5時22分駕駛轎車，由文化三路118號前銀行以車頭向銀行、車尾向馬路方式倒車離開，疑因操作不當，車輛失控倒退暴衝過安全島後，順時針轉90度，繼續沿文化三路逆向倒車長達200公尺，在文化三路與文化二路52巷口撞倒兩台等紅燈的機車騎士，及人行道上4名行人，直到車尾撞上路口藥妝店前行道樹才停下。

其中鄧姓女子（51歲）帶著13歲蔡姓兒子，正在查看藥妝店前商品，未察覺有車衝來，她直接被轎車車尾撞飛，下半身嚴重受創；蔡姓少年逃過一劫，僅輕微擦傷，其餘行人賴女（39歲）、鄭男（56歲）也都是輕傷，送醫後均無大礙，但鄧女最終傷重不治。2名機車騎士則無受傷。

警方到場對李姓老翁酒測，酒測值為0，並發現他駕照因高齡已遭註銷，詢後依過失致死罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦，由於老翁辯稱事發過程「全忘了」，肇事原因還有待調查釐清；檢方今下午相驗釐清死因。

警方呼籲民眾年紀大、反應慢，外出不要開車，由家人載送比較安全，避免發生類似意外。

龜山區李姓老翁失控倒車200公尺，沿途撞上2車6人，最後撞上行道樹才停下，造成一名女子不幸身亡。記者楊湛華／翻攝
龜山區李姓老翁失控倒車200公尺，沿途撞上2車6人，最後撞上行道樹才停下，造成一名女子不幸身亡。記者楊湛華／翻攝
龜山區李姓老翁失控倒車200公尺，沿途撞上2車6人，最後撞上行道樹才停下，造成一名女子不幸身亡。記者楊湛華／翻攝
龜山區李姓老翁失控倒車200公尺，沿途撞上2車6人，最後撞上行道樹才停下，造成一名女子不幸身亡。記者楊湛華／翻攝
龜山區李姓老翁失控倒車200公尺，沿途撞上2車6人，最後撞上行道樹才停下，造成一名女子不幸身亡。記者楊湛華／翻攝
龜山區李姓老翁失控倒車200公尺，沿途撞上2車6人，最後撞上行道樹才停下，造成一名女子不幸身亡。記者楊湛華／翻攝
龜山區李姓老翁失控倒車200公尺，沿途撞上2車6人，最後撞上行道樹才停下，造成一名女子不幸身亡。記者楊湛華／翻攝
龜山區李姓老翁失控倒車200公尺，沿途撞上2車6人，最後撞上行道樹才停下，造成一名女子不幸身亡。記者楊湛華／翻攝

人行道 桃園 機車騎士

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