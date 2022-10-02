拓海是妳？新北女開iRent擦撞 「180度大翻覆」躺路中央

新北市中和區忠孝街昨天晚上發出一聲巨響，附近住戶好奇外出查看，赫然發現一輛白色轎車硬生生「倒頭栽」翻覆街道上，由於車輛直接躺在街道中央，在場民眾不禁讚嘆「到底是怎麼摔的？」更笑說「小路能翻車不簡單」。稍早監視器畫面曝光，只見白車右前車頭擦撞路邊轎車，不堪撞擊翻車。

警方昨天晚上10點25分獲報，中和區忠孝街39號前發生自撞車禍，趕抵發現一輛iRent轎車翻覆，駕駛鍾姓女子（44歲）一度受困車內，經脫困後送醫救治，她左肩膀、右手挫傷，沒有生命危險。

警方確認鍾女無酒駕，她警詢時稱要開車要去找朋友，一時恍神、沒抓好距離就擦撞。經確認，她先波及一輛停路邊的白色轎車，再推撞前面一輛機車，共造成2車受損。