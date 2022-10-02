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嚇死人！靈柩車疑打錯擋衝進殯儀館服務中心 先撞車再撞牆

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

64歲沈姓男子今天上午近10點地駕駛靈柩車疑打錯擋，車子要前進卻後退不慎暴衝，先撞上行經台南市立殯儀館服務中心前白色轎車，再撞上服務中心大門左側牆面才停止，還好沒有人受傷，靈柩車上沒有載棺木。沈酒測值為零，至於車禍真正原因警方調查中。

據了解，沈姓男子（64歲）今天上午9點55分駕駛靈柩車，於倒車過程不慎暴衝，撞上由陳姓男子（70歲）所駕駛白色轎車隨後，再衝撞至服務中心大門左側牆面而停止。現場無人受傷，沈經員警到場酒測值為零。但衝擊力量之大，連掛在牆上的公共電話也掉下來。

台南市殯葬管理所人員說，當時他在辦公室辦公，聽到碰一聲，連忙外出察看，靈柩車暴衝，還好都沒有人受傷。

附近葬儀社人員說，靈柩車當時行經台南殯儀管理所服務中心，是要往前行駛，但可能精神不濟打成後退擋後，還加油，靈柩車住後退，當時有2位民眾在坐中心前聊天，即時閃開。

靈柩車駕駛疑打錯擋倒退衝進台南市立殯儀館服務中心前，沒有人受傷。記者黃宣翰／翻攝
靈柩車駕駛疑打錯擋倒退衝進台南市立殯儀館服務中心前，沒有人受傷。記者黃宣翰／翻攝
靈柩車駕駛疑打錯擋，先撞上白色轎車後，再倒退衝進台南市立殯儀館服務中心前，沒有人受傷。記者黃宣翰／翻攝
靈柩車駕駛疑打錯擋，先撞上白色轎車後，再倒退衝進台南市立殯儀館服務中心前，沒有人受傷。記者黃宣翰／翻攝

台南 酒測 車禍

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