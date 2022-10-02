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桃園退休美籍工程師見義勇為 救落水女子跌破頭獲表揚

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一名婦人日前意外落入南崁溪，一名美國籍退休工程師正好散步經過，見狀立刻沿溪畔往下走，想要救人，過程中卻不慎跌倒撞破頭，所幸兩人後來都被119救起無礙。男子今接受蘆竹消防隊及里長表揚。

桃市消防局第三大隊蘆竹分隊8月30日下午3時38分接獲一起水域救援勤務，一名婦人在南崁溪畔散心時不慎落水，溪床水深及腰，但婦人站不穩，載浮載沉；消防人車到達現場後，發現除了水中的婦人外，岸上還有一名受傷外籍人士，消防人員以籃式擔架將婦人搬運至岸上，並由蘆竹分隊及大竹分隊救護人員將兩名傷者送醫。

69歲男子是退休外籍電腦工程師，當時路過發現婦人置身南崁溪中，自己離她最近，便想跨越護欄、沿陡坡靠近水面，過程中不慎跌倒受傷，頭部受碰撞流血，就醫縫了十多針。

男子今天上午10時至案發地南興里辦公室，由南興里里長江惠珍及蘆竹分隊長陳偉博頒發感謝狀及紀念品。男子說，他來自美國加州，來台灣10多年，原本在外商公司擔任工程師，剛退休一年多，平時喜歡到戶外走走或跟朋友去露營，案發當天也是散步經過，好險最後婦人沒有大礙。

蘆竹分隊提醒，若是發現有人溺水，應遵循救溺先自保之原則，採行救溺5步「叫叫伸拋划」，依序為「叫」大聲呼救、「叫」撥打119、118及110、「伸」利用竹竿等延伸物、「拋」拋送救生圈等漂浮物、「划」利用救生浮標等大型浮具划往接近溺者。

蘆竹一名婦人8月底失足跌入南崁溪，載浮載沉，後來幸運獲救，並沒有大礙。記者楊湛華／翻攝
蘆竹一名婦人8月底失足跌入南崁溪，載浮載沉，後來幸運獲救，並沒有大礙。記者楊湛華／翻攝
外籍退休工程師（右二）見義勇為，自己還因而受傷，今天接受里長、消防隊表揚。圖／消防局提供
外籍退休工程師（右二）見義勇為，自己還因而受傷，今天接受里長、消防隊表揚。圖／消防局提供
外籍退休工程師（右）見義勇為，自己還因而受傷，今天接受里長、消防隊表揚。圖／消防局提供
外籍退休工程師（右）見義勇為，自己還因而受傷，今天接受里長、消防隊表揚。圖／消防局提供

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