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台中大樓火警延長線釀禍 管委會向住戶求償234萬勝訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區進化北路的一棟住宅大樓在去年9月間發生火警，經火調科調查後，確認是3樓住戶使用延長線不當造成火警，火勢延燒大樓3、4樓電線、公共空間、電梯等，造成大樓後續維修234萬元費用，張姓屋主委由管委會全權處理，但管委會事後向張請求時，張右藉故拖延，因此告上法院，一審認定張依約賠償，仍可上訴。

判決指出，張姓女子是台中市北區進化北路一棟社區大樓的3樓某室屋主，去年9月12日下午1時許，張女住處傳出火警，經緊急疏散後，未造成人員傷亡，但火勢延燒大樓3、4樓管線，造成社區公共通道、上下空間、電梯受損，而經台中市消防局火調科調查後，確認是張女住處使用電器、延長線不當，造成火警。

社區管委會在火警後，針對公共設施管線、電梯守筍、監控設備、建材廢棄物清運等後續修繕，花費234萬餘元，張女在案發後因無法親自處理後續事故受損清理、修繕事宜，所以委由管委會代為執行，也有張女簽署的委託同意書。

不過管委會在去年11月18日陸續寄發通知書，催促張女支付相關修繕及必要費用後，張女藉故拖延，拒不給付，因此管委會向台中地院提起損害賠償的求償，要求張女支付234萬元。

張女的委託辯護人在全案審理時，對管委會的請求無意見。

台中地院審理後，認定管委會依民法侵權損害行為，以及委任等規定，請求彰女賠償大樓因火警的損失，張女委託的辯護人，對金額也無爭執、意見，因此判准張女要賠管委會234萬元，自起訴日送達隔天至清償日止，以年息5％計算遲延利息，仍可上訴。

台中市北區進化北路的住宅大樓，在去年9月傳出火警，管委會向住戶求償234萬元。圖／讀者提供
台中市北區進化北路的住宅大樓，在去年9月傳出火警，管委會向住戶求償234萬元。圖／讀者提供

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