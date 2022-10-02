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竊盜通緝男伸手偷公益零錢箱 落網辯：幾天沒吃飯

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名伍姓男子身背2條竊盜通緝，日前傍晚7點多，伍男又偷竊店家的公益零錢箱；轄區警方萬華分局獲報後，將他逮到，伍男辯稱，是因好幾天沒吃東西才下手行竊，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，家住新北市的伍男（67歲），過去就因竊盜，被新北地檢通緝。上月29日傍晚7點多時，伍男從新北步行到萬華區和平西路三段上，見到店家櫃台放著公益零錢箱，伍男動起歪腦筋，趁著店員因忙碌未注意，將零錢箱還有在內的1800多元零錢竊走。

事後店家發現，立即通報警方，萬華警分局大理街派出所獲報調閱周邊路口監視器，並發動鄰近排出所實施攔截圍捕，隨後就在西園路、和平西路口查獲伍男。

伍男辯稱，是因為好幾天沒有吃東西，才趁店員不備偷了公益零錢箱，警詢後全案依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

伍男竊走擺放在店家櫃台的公益零錢箱。記者邱奕能／翻攝
伍男竊走擺放在店家櫃台的公益零錢箱。記者邱奕能／翻攝
伍男竊走擺放在店家櫃台的公益零錢箱。記者邱奕能／翻攝
伍男竊走擺放在店家櫃台的公益零錢箱。記者邱奕能／翻攝

竊盜 通緝

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