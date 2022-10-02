小貨車與轎車相撞 路旁變電箱被撞毀 34戶停電搶修中

郭姓老翁今清晨5時許駕自小貨車，行經台東市更生路西向東欲左轉886巷時，與李姓駕駛自小客車發生車禍，因撞擊力道強大，還將路旁變電箱撞毀，郭姓老翁一度受困變形車體內，經消防隊到場破壞車體救出，2駕駛均受傷送醫，雙方酒測值均為零，事故原因仍待警方調查。

台電台東營業處副處長江秉忠表示，這起車禍因為撞擊到路旁變電箱，造成周邊34戶住戶停電，台電已經派員搶修，盡快復電，另外針對變電箱受損，也將依法向肇事者求償。

附近民眾表示，當時天剛亮就聽到強烈撞擊聲，兩車碰撞時因為撞擊力道太大，疑似自小客車衝撞路旁變電箱，將變電箱完全撞毀、停在路旁，小貨車則停在路中間，駕駛受困變形車體內無法逃出車外，還好消防隊到場破壞車體？將人救出送醫，幸運的是兩名駕駛都意識清醒，未發現嚴重外傷。

台東警察分局表示，今日清晨5時6分許，接獲民眾報案，在台東市更生路與更生路886巷口有交通事故，經員警到場了解，77歲郭姓民眾駕駛自小貨車，當時沿更生路西向東行駛，欲左轉至更生路886巷時，與31歲李姓男子沿更生路往卑南方向的自小客車發生碰撞事故。