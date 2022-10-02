工人架設七星潭社區網路寬頻 摔落2層樓高不治

花蓮47歲陳姓男子前天在新城鄉七星潭遊客服務中心旁施工，自己將鋁梯搭在露台邊，爬上約2層樓高架設網路寬頻線路，卻不慎摔落地面，頭部受到重創，地上血跡斑斑，旁人見狀嚇壞趕緊叫救護車，經送醫搶救仍傷重不治，詳細事故原因尚待警方調查。

陳男受雇於某寬頻公司，9月30日上午至七星街架設寬頻網路，據監視器畫面顯示，他將伸縮鋁梯靠在2樓露台後，靠近一旁電桿施工。整個人突然從3公尺高摔落地面，架設工具跟著掉落，連線路也被扯下來，鋁梯則還靠在露台邊。

路人及海巡人員見狀趕緊上前查看，但陳男因頭部著地鮮血直流，身體也多處擦傷，倒地不起。救護人員到現場固定傷患時，陳男還有脈搏，但再次評估時發現漸漸沒有生命跡象，立即給予急救，可惜到院前狀況沒有改善，經院方搶救仍不治。

北埔派出所副所長林萬德指出，陳姓男子約上午10點10分不明原因從2層樓高摔下來，導致頭部及身體多處擦傷，立即送往慈濟醫院急救，在當天11點40分不幸死亡，詳細的事故原因尚待調查釐清。