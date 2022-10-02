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影／高雄火車站也傳落軌 男撿手機跳下月台 被人一把拉上
台北萬華車站月台昨傳15歲少年月台落軌，當場列車撞擊死亡；高雄火車站昨晚也傳出有乘客落軌，只見男子人站在月台下方的軌道，有乘客緊急將他拉上月台，幸運獲救；鐵路警察今證實，男子疑為撿手機，才跳下月台，將循線追人，依違反鐵路法偵辦。
「社會事新聞影音」Line群組，昨晚有網友貼出一則影片，指高雄火車站月台上有人落軌，影片中顯示，一名男子站在月台上的軌道上，引起不少當時在月台上候車的乘客探頭關注。
當時只見軌道後方的紅燈亮起，月台上的乘客伸出援手，緊急將站在軌道的男子拉上月台，結束虛驚。
鐵路警察高雄分局今天上午表示，昨晚9時56分許，高雄火車站的確有乘客落軌的狀況，經警方了解，這名男子疑因手機掉落月台下方，於是跳下月台撿手機，警方獲報趕至月台前，男子已不見蹤影。
警方表示，不論跳下月台原因為何，均已觸犯鐵路法，將循線追查男子身分，以釐清當時狀況； 依據鐵路法第70條規定，若發生行人、車輛、牲畜等侵入軌道情事，可處1萬到5萬罰鍰。
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