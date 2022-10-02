桃園里長遇「鄭文燦」求匯30萬 出2塊錢反將一軍

近期詐騙集團假冒市長、區長層出不窮，桃園市數個行政區傳出區長遭冒用身分，向里鄰長噓寒問暖，桃園區一名里長更接到假冒市長鄭文燦、區長洪清淵來訊，對方開口要求匯款30萬元，但里長分別匯了1元後馬上報警，在警方協助下將詐團帳戶列警示，無法再使用。

桃園警分局調查，豐林里長簡士強上月29日突然接到假冒區長洪清淵及市長鄭文燦私訊，均疑似透過里民LINE群組加好友，對方先是一番噓寒問暖，再找藉口請里長匯款。

警方調查，假市長先詢問里長近期工作情形，再稱「上面下達了幾個很好的政策」，自稱正在陪一名「老師」指導工作，需要商借30萬元當作酬勞；假區長也是以類似手法噓寒問暖，再假稱有區政事務，請他匯款幫忙。

簡士強識破是詐騙集團手法，依據對方提供的兩個帳號，各匯了一塊錢過去，然後立即向轄區大樹派出所報案，警方也協助將兩帳戶列為警示帳號，無法再使用。