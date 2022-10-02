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16歲少女衝北宜自摔遭輾斃 事發前傳訊男友「車子怪怪的」

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

16歲周姓少女前天騎22歲男友借來的機車衝北宜，行經財茂彎時，疑因車胎被磨平，自摔滑向對向車道，遭水泥車輾斃。周女無照駕駛，警方釐清他男友和車主責任，依法送辦。車主是19歲張姓男子，他稱「不知道借給未成年」，頻喊好倒楣；另一頭，周女男友自責說，她事發前有傳訊息「車子怪怪的」，立刻回電「慢慢騎下山就好」，沒想到仍發生憾事。

警方9月30日早上9點58分獲報，北宜路七段53號發生車禍趕抵，發現一名少女大面積出血、當場沒了呼吸心跳，送醫搶救不治。經行車記錄器畫面釐清，周女自摔後，連人帶車打滑至對向車道，50歲鄭姓男子駕駛水泥車，發現後立刻煞車，孰料來不及，當場輾過少女。

少女家屬獲悉死訊不敢置信，不解水泥車駕駛明明有看到女兒，為什麼還是煞不住撞上，也強調要和機車車主求償。警方釐清責任，警詢後將水泥車駕駛鄭男、周女男友林姓男子、機車車主張男依過失致死罪嫌送辦；另外，借車給未成年者，依道交條例第21條，對車主張男處以6000元至1萬2000元罰鍰。

林男警詢時相當哀戚，自責表示，女友前一天說心情不好，想騎車兜風，找了好幾個朋友借車，才終於借到，她上山後曾傳訊息說「車子底盤跟煞車有點怪，怎麼辦？」看到後回電「慢慢騎下山就好」，沒想到就發生憾事。車主張男則態度消極，堅稱不認識周女、也不知道車子借給未成年，直言「覺得很衰、好倒楣」。

警方依規定報請檢察官相驗，周女死因爲脊椎骨折、胸椎骨折，頭骨破裂，家屬無意見；另外，警方發現，周女騎的機車「魅力Many」車胎都已磨平，懷疑因此打滑，尚待進一步判定。

警方呼籲，民眾名下有汽機車，應審慎評估借車一事，向對方探聽、了解駕駛狀況；若發生車禍等意外，車主必須連帶擔負法律責任，面臨民事賠償。另外，車輛應定期保養，以維護安全的駕駛品質。

16歲周姓少女9月30日騎男友借來的機車，衝北宜公路跑山散心，過彎時不慎打滑自摔，遭對向水泥車輾斃，現場怵目驚心。記者翁至成／翻攝
16歲周姓少女9月30日騎男友借來的機車，衝北宜公路跑山散心，過彎時不慎打滑自摔，遭對向水泥車輾斃，現場怵目驚心。記者翁至成／翻攝
16歲周姓少女9月30日騎男友借來的機車，衝北宜公路跑山散心，過彎時不慎打滑自摔，遭對向水泥車輾斃，現場怵目驚心。記者翁至成／翻攝
16歲周姓少女9月30日騎男友借來的機車，衝北宜公路跑山散心，過彎時不慎打滑自摔，遭對向水泥車輾斃，現場怵目驚心。記者翁至成／翻攝
16歲周姓少女9月30日騎男友借來的機車，衝北宜公路跑山散心，過彎時不慎打滑自摔，遭對向水泥車輾斃，現場怵目驚心。記者翁至成／翻攝
16歲周姓少女9月30日騎男友借來的機車，衝北宜公路跑山散心，過彎時不慎打滑自摔，遭對向水泥車輾斃，現場怵目驚心。記者翁至成／翻攝
警方發現，周女所騎的機車胎紋幾乎都被磨平，懷疑因此打滑釀禍。記者翁至成／翻攝
警方發現，周女所騎的機車胎紋幾乎都被磨平，懷疑因此打滑釀禍。記者翁至成／翻攝
16歲周姓少女9月30日騎男友借來的機車，衝北宜公路跑山散心，過彎時不慎打滑自摔，遭對向水泥車輾斃，現場怵目驚心。記者翁至成／翻攝
16歲周姓少女9月30日騎男友借來的機車，衝北宜公路跑山散心，過彎時不慎打滑自摔，遭對向水泥車輾斃，現場怵目驚心。記者翁至成／翻攝

車主 未成年 車禍

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