客人被詐幣商帳戶凍結 提供訊息合約求償174萬遭駁

台中市張姓男子是虛擬幣商，去年出售2萬元泰達幣給沈女，張男傳訊，若沈女遭詐騙匯款後，要由他協助報案，以免賣場帳戶遭警示，若帳號因此遭凍結，將求償營業損失、慰撫金等費用，沈女回訊稱「好」，但沈女事後遭詐報警，賣場帳戶遭警示，張據此求償174萬元，一審認合約無效，駁回訴請。

判決指出，張男是虛擬貨幣幣商，去年5月11日出售價值台幣2萬元的泰達幣（USDT）幣給沈女，雙方完成交易後，張男還傳訊，提醒沈女，未來交易的虛擬幣若遭他人詐騙，先通知他協同報案，以免賣場帳戶遭警示凍結，還稱若發生類似狀況，將向沈女求償營業損失，以及精神慰撫金20萬元。

張男傳訊內容寫有「如果遇到詐騙時，請聯絡本賣場，並協助您報案，報案時請跟警察說明清楚本賣場只是幣商，您有確實有收USDT，是您自行轉出導致被詐騙，如果您報案不實導致本賣場的帳號被凍結，本賣場會跟您請求因帳戶被凍結所造成之營業損失以及精神賠償金新台幣20萬元」。

沈女當時回應稱「好」，不過沈女沒隔幾天，即遭歹徒詐騙涉案的泰達幣，沈女因此向警方報案，但沒有依當時張男要求先行知會，警方調查後，將張男賣場的帳戶列為警示帳戶凍結。

張男認定沈女違反合約，向台中地院提起損害賠償，求償營業損失49萬元、商譽損失105萬元，以及精神賠償金20萬元，總計174萬元。