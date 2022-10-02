銅鑼大揚科技工廠大火 粒狀微物飆高11倍 最高可罰500萬

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區大揚科技公司今天清晨大火，縣府環保局初步調查，燃燒的甲苯、乙酸乙脂非毒化物，監測到粒狀微物汙染一度飆高標準11倍多，並未接獲居民身體不適通報，目前持續監測中。

銅鑼鄉大揚科技公司4點多起火火，一、二廠堆放製造塑膠大量甲苯、乙酸乙脂等原料火勢猛烈，600坪的鐵皮廠房燒坍，警消仍在灌救中，環保局調派空品緊急應變車至下風處，人車持續監測空氣品質。

環保局指出，大揚科技公司產品包括雙面膠帶等各類膠帶及製造加工布匹等，原料甲苯、乙酸乙脂並非毒化物，至於粒狀微物空氣品質標準24小時標準值每立方公尺35微克，火災前附近監測到31微克，火災發生後，上午6點18分飆高至397微克。

空品應變車持續監測，粒狀微物上午11點左右降至立方公尺60微克，期間環保局沒有接獲民眾報案身體不適，環保局將根據大揚科技火災調查鑑定報告，如果是人為疏失造成，可以依空氣汙染防制法處10萬元至500萬元罰鍰。