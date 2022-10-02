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中年夫婦險挨詐 沒上當反被吸收當車手還拉好友一起賺

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄從事保險業的余姓女子與馮姓丈夫，在臉書看到投資廣告，了解後發現疑為投資詐騙，夫妻倆雖未上當，但在集團成員巧語下，反而被吸收當取款車手，還找來范姓友人一起賺，3個月就取款4千餘萬元，高雄市刑大獲報後，先查獲余女等3人，再循線查緝陳姓車手頭及洗錢水房成員邱男、陳女，詢後6人依詐欺、洗錢防制法移送法辦。

警方調查，余女（46歲）為保險業務員，馮男（56歲）則為裝潢工人，今年初兩人在臉書看到股票、虛擬貨幣等投資廣告，想要趁景氣好時投入現金撈一筆，依據廣告內容私訊了解投資訊息，結果細聊後懷疑是常見的投資詐騙，夫妻倆並未上當。

沒想到詐欺集團成員發現余女、馮男未受騙，反而另闢蹊徑，由集團陳姓幹部（52歲）吸收兩人當旗下的取款車手，每筆款項可抽1.2%佣金，余女見獲利不錯，與馮男加入其中，還找來開計程車的范姓友人入夥，夫妻、好友3人當車手一起賺。

為了避免取款時遭警方盯上，每次領取現金，余女等人都會重新變裝，再更換搭乘的交通工具，從今年1月至4月，短短3個月就成功取款4千餘萬元，獲利約50萬。

後來有被害人誤入投資陷阱，投入巨額資金後血本無歸，報警後由高雄市刑大組成專案小組追緝，警方根據報案人線索，根據ATM攝影機、路口監視器等畫面，比對取款車手身形特徵，掌握余女等人身分後，8月循線逮到余女、馮男及范男等3人。

余女遭逮後，坦承是受詐騙集團拉攏入夥，警方向上追緝，上周根據余女線索，逮捕陳姓車手頭，並從165反詐騙資料庫，比對網路IP位置，逮捕洗錢水房的成員邱男與陳女。

由於每次取款余女都會細心記錄金額，警方初步清查，余女有30多次提領紀錄，粗估至少有30多人投資受害。

警詢後，6人初步坦承協助詐騙集團洗錢、取款，但集團各部門分工明細，設有斷點讓警方追緝困難，警詢後先將六人依詐欺、洗錢防制法移送法辦，檢方複訊後以2至10萬元交保，全案檢警擴大向上追緝中。

高雄市刑大日前破獲詐騙集團，發現有一對夫妻原本差點挨詐，結果反而被集團吸收當車手，警方詢後將６人移送法辦。圖／讀者提供
高雄市刑大日前破獲詐騙集團，發現有一對夫妻原本差點挨詐，結果反而被集團吸收當車手，警方詢後將６人移送法辦。圖／讀者提供

詐騙集團 車手 洗錢

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