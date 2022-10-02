桃園新增40處科技執法上路了！這路口「未禮讓行人」當心挨罰

桃園市警局建置百大易肇事路口租賃式闖紅燈科技執法，第三期共40處昨正式上路，其中蘆竹、龜山新增11、10處最多，另桃園區中正復興路口也增設汽車「未禮讓行人」取締，違者最高可處3600元罰鍰；警方提醒，明顯處都有設告示牌，呼籲用路人遵守號誌通行。

桃園交通警察大隊科技執法主要取締闖紅燈、紅燈右轉、紅燈越線3大項目，依各轄區分局擇定轄區易肇事路口及駕駛人易違規且高事故比例之路口，其中第一、二期已分別於7月18日及8月29日啟用，這次新增的40處本月1日開始執法，違者可處600至5400元不等罰鍰。

另為保障行人安全，警方也在桃園區中正路與復興路口設置未禮讓行人科技執法設備1處，取締汽車駕駛人，若駕駛汽車行經行人穿越道、有行人穿越時，不暫停讓行人優先通行者，依法可處1200至3600元罰鍰，呼籲駕駛人遵守交通規則。

本次新增40處闖紅燈科技執法路口如下：

桃園區：國際路二段與大興西路三段、桃鶯路與建國路口、復興路與民生路口、經國路與莊敬路口。 中壢區：延平路與元化路、中山路與長江路、延平路與中央東路、中園路與桃圳路。 楊梅區：中山北路二段與梅獅路一段口。 大園區：中華路91巷10弄與民生路、國際路一段與民生路口、中正東路二段與南青路口、中山北路與國際路一段路口、三民路一段與航勤北路口。 觀音區：新華路一段與快速路八段路口、金橋路育仁段與育仁路二段路口、九如街與三多街口。 龜山區：長壽路與光峰路口、忠義路與長壽路口、振興路與振興路229巷口(雙向)、台4線與有恆街口、忠義路三段與龜山一路口、文化三路與龜山一路口、萬壽路一段與中正路口(雙向)、萬壽路一段與工興街口。 龍潭區：大昌路二段與北龍路口(中興路)、聖亭、龍元、神龍、北龍路口。 蘆竹區：中正路與南山路一段路口、南山路一段與仁愛路一段路口、南山路一段與南崁路口、中正路與南竹路一段、南山路一段與六福路(長榮路)路口、南青路與大竹北路」、文中路一段與龍壽街一段路口、中正北路與南竹路二段、南青路與富國路三段、南竹路三段與富國路一段、富國路二段與富昌街口。

桃園新增40處闖紅燈科技執法，圖為龜山區長壽光峰路口。圖／警方提供

桃園新增40處闖紅燈科技執法，另也新增1處汽車未禮讓行人取締。圖／警方提供