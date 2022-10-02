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不寫白板改用平板 基市救災安全管制系統App升級

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

各縣市消防局力救在火場建立更完善管制體系，有別於多數縣市手寫白板管制方式，基隆市消防局4年前開發救災安全管制系統App軟體，也應用於火災現場，今年又獲慈雲寺及善心人士捐贈軟體升級經費及管制名牌、平板電腦，加強確保救災人員進入火場的安全性。

基隆市消防局今天表示，火場安全管制落實與否，與救災人員生命安全息息相關。近年發生數起消防人員救災事故，各縣市均致力建立更完善管制體系。基隆市消防局2018年開發救災安全管制系統App軟體，並持續加強外勤消防人員軟體操作訓練，落實安全管制任務。

消防局第二大隊及行政科協調基隆市慈雲寺無償贊助10萬元經費，聘請管制系統App原設計師褚耀升（前消防替代役），蒐集外勤人員實際使用後的建議，更新各項管制功能。

消防局表示，App軟體更新後運用QR code，搭配平板電腦鏡頭掃碼功能，可快速將進入火場相關資訊帶入管制系統，避免過去發生人員誤植或因不熟悉其他單位支援之人員，導致延誤安全管制時效。

消防局利用平時訓練，測試外勤人員在重度工作環境下空氣呼吸器消耗量，並將數據嵌入軟體內部，計算救災人員空氣呼吸器剩餘氣量，藉以精準地管制每一位入室救災人員剩餘氣量。

救災安全管制系統介面更新後，隱藏原管制畫面中非必要資訊，改以側拉式選單方式展開，並加大入室救災人員管制畫面，運用直覺式操作模組及簡明扼要顯示介面，提升安全管制效率。

陳龍輝昨天致贈感謝狀給慈雲寺，感謝廟方善舉。另有善心人士捐贈6台救災用平板電腦、300片管制名牌，解決舊式平板效能不足問題，陳龍輝一併致謝。在各方協助管制系統軟硬體升級後，搭配大型螢幕在災害現場投放，指揮官更能快速、清楚的掌握災害現場救災人員情況，以利指揮調度，維護同仁救災安全。

基隆市消防局長陳龍輝致贈感謝狀，給協助管制系統軟硬體升級的慈雲寺及善心人士。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局長陳龍輝致贈感謝狀，給協助管制系統軟硬體升級的慈雲寺及善心人士。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局救災安全管制系統App軟體升級後，有助確保救災人員進入火場的安全性。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局救災安全管制系統App軟體升級後，有助確保救災人員進入火場的安全性。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局長陳龍輝致贈感謝狀，給協助管制系統軟硬體升級的慈雲寺及善心人士。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局長陳龍輝致贈感謝狀，給協助管制系統軟硬體升級的慈雲寺及善心人士。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局救災安全管制系統App軟體升級後，有助確保救災人員進入火場的安全性。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局救災安全管制系統App軟體升級後，有助確保救災人員進入火場的安全性。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局救災安全管制系統App軟體升級後，有助確保救災人員進入火場的安全性。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局救災安全管制系統App軟體升級後，有助確保救災人員進入火場的安全性。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局長陳龍輝致贈感謝狀，給協助管制系統軟硬體升級的慈雲寺及善心人士。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局長陳龍輝致贈感謝狀，給協助管制系統軟硬體升級的慈雲寺及善心人士。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局救災安全管制系統App軟體升級後，有助確保救災人員進入火場的安全性。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局救災安全管制系統App軟體升級後，有助確保救災人員進入火場的安全性。記者邱瑞杰／翻攝

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