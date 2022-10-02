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影／台中妙齡女呆坐烤肉店不叫餐 店家苦惱警查有原因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名年約20多歲的女子在上月底，呆坐在南屯區一家烤肉名店內，面對店家詢問，不發一語，店家苦惱通知警方到場，警方在詢問後得知，女子患有智能障礙，當天是女子生日，女子已多次向家人表達欲到該店慶生，但未獲應允，才在晚餐時，未告知家人外出到該店，警方得之後，聯絡女子母親帶回。

第四警分局大墩所在上月25日獲報，一名年約20多歲的女子，呆坐在店內不發一語，由於接近用餐時段，店內人潮湧現，而女子占了一桌，不回應店員也不叫餐，店員溝通無效後，只好報警協助。

警員吳雅濤、鄒孟宇到場，經查詢身分後得知，女子當天生日，患有輕度智能障礙，因為想在生日當天，在該家韓國烤肉店用餐，所以在未向家人告知情形下，獨自走到離家800公尺遠的烤肉店，但身無分文，不知道表達。

女子的母親表示，前陣子女兒就多次表達想來該家烤肉店慶生，但因疫情，沒有答應女兒的請求，沒想到女子在生日當天，趁她準備晚餐時偷跑出門，發現家裡空無一人時，慌了手腳，趕緊報警，才不到10分鐘，就接到警方告知稱尋獲符合女兒穿著特徵的女子，效率很高。

大墩所長曾一峯說，家中若有失智、失能家屬，可在衣物繡上姓名、聯絡電話，也可向社會局申請配戴愛心手鍊，以利走失時，員警可盡速確認身分聯繫家屬。

台中市一名妙齡女（右）患有智能障礙，上月底生日想到南屯烤肉店用餐，因此偷溜出門，警方獲報通知女子母親到場。圖／第四警分局提供
台中市一名妙齡女（右）患有智能障礙，上月底生日想到南屯烤肉店用餐，因此偷溜出門，警方獲報通知女子母親到場。圖／第四警分局提供
台中市一名妙齡女（右）患有智能障礙，上月底生日想到南屯烤肉店用餐，因此偷溜出門，警方獲報通知女子母親到場。圖／第四警分局提供
台中市一名妙齡女（右）患有智能障礙，上月底生日想到南屯烤肉店用餐，因此偷溜出門，警方獲報通知女子母親到場。圖／第四警分局提供

烤肉 生日

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