影／台中妙齡女呆坐烤肉店不叫餐 店家苦惱警查有原因

台中市一名年約20多歲的女子在上月底，呆坐在南屯區一家烤肉名店內，面對店家詢問，不發一語，店家苦惱通知警方到場，警方在詢問後得知，女子患有智能障礙，當天是女子生日，女子已多次向家人表達欲到該店慶生，但未獲應允，才在晚餐時，未告知家人外出到該店，警方得之後，聯絡女子母親帶回。

第四警分局大墩所在上月25日獲報，一名年約20多歲的女子，呆坐在店內不發一語，由於接近用餐時段，店內人潮湧現，而女子占了一桌，不回應店員也不叫餐，店員溝通無效後，只好報警協助。

警員吳雅濤、鄒孟宇到場，經查詢身分後得知，女子當天生日，患有輕度智能障礙，因為想在生日當天，在該家韓國烤肉店用餐，所以在未向家人告知情形下，獨自走到離家800公尺遠的烤肉店，但身無分文，不知道表達。

女子的母親表示，前陣子女兒就多次表達想來該家烤肉店慶生，但因疫情，沒有答應女兒的請求，沒想到女子在生日當天，趁她準備晚餐時偷跑出門，發現家裡空無一人時，慌了手腳，趕緊報警，才不到10分鐘，就接到警方告知稱尋獲符合女兒穿著特徵的女子，效率很高。