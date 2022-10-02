台中男遭通緝躲高雄 逃2個月栽在騎車未打方向燈

台中市施姓男子今年8月遭台中地檢署發布竊盜通緝，為躲避當地警方查緝，南下高雄躲藏，前晚騎車行經鳳山區埤頂街，因轉彎未打方向燈，被巡邏警網攔查，施辯「沒卡案件」，報出身分號碼後，仍被警方查出是通緝犯。

鳳山警分局埤頂派出所警員易崇儒、陳家煌前天晚上8時許執行巡邏勤務，於行經鳳山區埤頂街時，見騎乘機車的男子，轉彎時未打方向燈，於是趨前盤查。

當時男子支吾其詞，眼神閃爍，原本不願報出身分證，警方問「之前有沒有卡案件？」男子回「應該都清了」，警方後來查出施姓男子(37歲)是台中人，今年8月因涉竊盜案件，被台中地檢署發布通緝。