誤信股票投資穩賺不賠 退休教授險遭詐騙200萬

台南市75歲李姓大學退休男教授，在網路上認識暱稱「伊雯」女子介紹股票投資，加入股票投資LINE群組，對方在群內不斷聲稱投資穩賺不賠，李信以為真，欲投入200萬購買股票，經銀行行員發覺有異，報警及時勸阻才未匯款。

李姓大學退休教授，在網路上認識暱稱「伊雯」女子介紹股票投資，並加入股票投資LINE群組，詐騙集團在群內不斷聲稱投資穩賺不賠，且不停有人傳送獲利入袋的訊息，使李深信不已，進一步與群組內的投資專員聯繫，欲投入200萬購買股票。

李教授於前天下午3點多到銀行要匯款指定帳號時，銀行行員察覺有異，立即通報警方，經第二分局南門所員警到場耐心說明，李教授從原本不相信自己險落入詐騙集團圈套，到最後恍然大悟，大讚幸好有警方與銀行行員的熱心勸阻。

警二分局南門派出所表示，警員李英誌、邱柏凱30日下午3時多獲報到場時，李教授依照詐騙集團的教戰手則，不提及投資、機構買賣股票等敏感詞彙，還向警方謊稱錢是要購買價值200萬元保時捷跑車的，以避免引起警察及銀行風控、稅務等問題。

但員警還是不斷的耐心關懷詢問，並請李教授提供手機內LINE群組的對話內容，經警方檢視及查證165詐騙系統平台後，向李教授說明此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，警方同時提供相同手法的詐騙案例向李教授解說，李教授才驚覺遭到詐騙，保住200萬元，事後向警方與行員直呼「太感謝你們！」